El Pico Cigarral acogerá el estreno del Rally BTT Escuelas "Ciudad de Montilla"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, a través del Servicio Municipal de Deportes (SMD), ha presentado, junto al Club Deportivo Atlético Gran Capitán, el primer Rally BTT Escuelas "Ciudad de Montilla", una nueva prueba de bicicleta de montaña que se celebrará el domingo 2 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana.Se trata de una cita inédita en el calendario local, que busca convertirse en referente provincial y en punto de encuentro para los amantes del ciclismo en edades tempranas. Y tendrá lugar en el entorno natural del Pico Cigarral, una finca de propiedad municipal, de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, y el presidente del club organizador, José Antonio Marqués Vilaplana, fueron los encargados de dar a conocer los detalles de esta primera edición, que nace con la intención de fomentar el ciclismo base y consolidarse como una prueba de calidad dentro del calendario provincial.“Desde el Ayuntamiento de Montilla seguimos apoyando al deporte local y a los clubes que no dejan de dinamizar la actividad con propuestas nuevas y de calidad”, afirmó Miguel Sánchez, quien subrayó que este tipo de iniciativas “convierten a Montilla en un municipio más saludable y atractivo, gracias al trabajo constante del tejido asociativo y deportivo”.Por su parte, José Antonio Marqués explicó que este primer rally está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 12 años, distribuidos en las categorías Promesa, Principiante, Alevín e Infantil, y que ya cuenta con alrededor de 60 participantes procedentes de 16 clubes de distintos puntos de Andalucía.“Se trata de una actividad novedosa, con dos circuitos adaptados al nivel de cada categoría, pensada para fomentar la afición por el ciclismo en edades tempranas y seguir impulsando la escuela deportiva del club”, señaló Marqués Vilaplana, uno de los grandes referentes del deporte montillano.La prueba, de carácter federado aunque aún no puntuable, servirá como test previo a su inclusión en el Circuito Provincial de la Diputación de Córdoba a partir de 2026. Los recorridos oscilarán entre uno y dos kilómetros para las categorías menores, y hasta ocho kilómetros para los infantiles, en un trazado sin grandes dificultades técnicas, aunque con suficientes retos como para poner a prueba la destreza, la resistencia y la velocidad de los jóvenes ciclistas.Una vez finalizadas las carreras, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en modalidad masculina como femenina. Además, se celebrará una gymkhana infantil abierta a los más pequeños que deseen disfrutar del ambiente sin competir, en una jornada que promete combinar deporte, naturaleza y convivencia familiar.“Esta primera edición es solo el comienzo de una prueba que aspira a consolidarse dentro del calendario deportivo montillano”, concluyó el presidente del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, quien agradeció la implicación de todas las entidades colaboradoras y del Servicio Municipal de Deportes.Las inscripciones permanecen abiertas hasta mañana jueves, a las 15.00 de la tarde, y pueden formalizarse en el correo electrónicoo desde la, donde se encuentra toda la información relativa a la prueba. Aquellas personas que decidan inscribirse el mismo día del evento podrán hacerlo, aunque con un recargo de tres euros y siempre que queden plazas disponibles.Con esta iniciativa, Montilla da un paso más en su compromiso por impulsar el deporte base y ofrecer nuevas oportunidades para que los más jóvenes encuentren en el ciclismo una forma de aprendizaje, esfuerzo y diversión al aire libre.