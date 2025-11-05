Soledad Gómez Navarro analizará la figura de El Gran Capitán en el castillo de Montilla

La catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, María Soledad Gómez Navarro, ofrecerá mañana jueves, a partir de las 19.00 de la tarde, la conferencia titulada. La actividad, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar en el mismo castillo donde el insigne militar montillano vio la luz el 1 de septiembre de 1453 y forma parte del ciclo anual de conferencias que organiza Tanatorios de Córdoba (TdCo), una cita ya consolidada dentro del calendario cultural montillano.Nacida en Montilla en 1959, Soledad Gómez Navarro cursó sus primeros estudios en el Instituto Inca Garcilaso, antes de trasladarse a Córdoba para licenciarse en Geografía e Historia. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria académica brillante que la ha llevado a ocupar la cátedra de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.A lo largo de su carrera, ha centrado su investigación en ámbitos tan diversos como la Iglesia en la España Moderna, la actividad notarial o el papel de las mujeres en la Córdoba de los siglos XVI al XVIII. Sus trabajos, siempre fruto de un análisis minucioso y una profunda vocación por la enseñanza, han sido recogidos en numerosas publicaciones, tanto académicas como divulgativas, que destacan por su claridad y por la cercanía con la que logra acercar la Historia al lector.Su compromiso con la cultura y la divulgación del conocimiento ha sido reconocido con distintos galardones, entre ellos el Premio Juan Bernier que le concedió la Asociación Arte, Historia y Arqueología de Córdoba por su contribución al estudio histórico. Además, en noviembre de 2014 ingresó como académica de número en la Academia Andaluza de la Historia, y tres años antes había sido admitida en la Real Academia de Córdoba, instituciones de las que forma parte activa.A pesar de su dilatada carrera universitaria, Gómez Navarro nunca ha perdido el vínculo con su ciudad natal. En Montilla es especialmente recordada por elen la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, donde compartió una reflexión profunda sobre la fe y la tradición, desde una mirada personal y emotiva. De igual modo, mantiene una estrecha relación con la Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor, por cuya imagen siente una devoción que la acompaña desde la infancia.La conferencia que impartirá este jueves permitirá a los asistentes sumergirse en la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como, uno de los personajes más insignes de la historia de España y, probablemente, el más universal de los hijos de Montilla.Nacido hace ahora 572 años, El Gran Capitán fue un estratega militar excepcional y un hombre adelantado a su tiempo. Durante el siglo XV, una época marcada por las pasiones, la guerra y la conquista, supo combinar el valor del guerrero con la inteligencia del estratega. Las campañas italianas lo convirtieron en una leyenda, y sus innovaciones en el arte de la guerra transformaron para siempre la organización de los ejércitos europeos.Pero más allá de su genio militar, su figura también destaca por su sentido del honor, su humanidad y su respeto hacia los enemigos vencidos. En ese sentido, Soledad Gómez ofrecerá una mirada histórica y humanista sobre el legado del ilustre montillano, cuya sombra sigue proyectándose, siglos después, sobre la memoria colectiva de su ciudad natal.El encuentro promovido por Tanatorios de Córdoba promete ser una oportunidad única para redescubrir la historia desde la palabra de una de las investigadoras más reconocidas de la Universidad de Córdoba, y al mismo tiempo, para rendir homenaje a un personaje que sigue representando el orgullo de toda una tierra.