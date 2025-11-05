CaixaBank reconoce la labor filantrópica del empresario montillano José Ríos Márquez

Un empresario comprometido con los más desfavorecidos



FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

El empresario montillano José Ríos Márquez recibió ayer en Barcelona el Premio de Filantropíade la Dirección Territorial de Andalucía por “transformar el anhelo de justicia social, la solidaridad hacia los más vulnerables y un profundo amor a la naturaleza en acción organizada en dos fundaciones”. Así lo indicó Mercedes Basso Ros, directora de Filantropía de Banca Privada de CaixaBank, durante el acto de entrega celebrado en la Casa Llotja de Mar de la Ciudad Condal.El reconocimiento, entregado por Jesús Garrido-Arroquia, director comercial de CaixaBank Wealth Management en Andalucía, pone en valor la trayectoria de un empresario que ha sabido convertir la solidaridad en una forma de vida, implicando a su familia y a su entorno en proyectos de impacto social y medioambiental, tanto en Montilla como en otros puntos de España y en diversos países en vías de desarrollo.Garrido-Arroquia subrayó la trascendencia de una iniciativa personal y profesional “que ha sabido aunar el compromiso con la justicia social, las personas más vulnerables y el medio ambiente”. En referencia a José Ríos Márquez, resaltó que “este premio es un merecido reconocimiento a su entrega y a su ejemplo”, al destacar “su capacidad para, a través de un intenso trabajo y una continuada contribución a lo largo de más de treinta años, haber conseguido crear un sólido equipo profesional e implicar a numerosos voluntarios altamente motivados”.Visiblemente emocionado, José Ríos Márquez agradeció el reconocimiento y compartió el sentido profundo de su compromiso vital. “Desde muy joven he creído que la solidaridad es el camino del buen vivir y que el dinero no es el valor absoluto. Siempre tuve clara la necesidad de devolver a la sociedad parte de lo logrado como empresario. Mi motivación para trabajar tan duro es precisamente eso: proteger la infancia y la naturaleza”, declaró.El impulsor de la Fundación Social Universal (FSU) y de la Fundación Somos Naturaleza (FSN) se mostró especialmente orgulloso de los logros alcanzados: “Gracias a un equipo fantástico y el apoyo de mi generosa familia —destacó— las más de 500.000 personas beneficiarias de 27 países en estos años, cientos de hectáreas devueltas a la naturaleza y la ilusión de seguir apoyando causas justas que dejan huella de vida”. Y concluyó con una reflexión esperanzadora: “El mejor futuro solo depende de nuestro presente lleno de vida. Ojalá muchas más personas y empresas se unan en este camino de vida”.La Fundación Social Universal, surgida en Montilla en 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo, promueve desde entonces el derecho de toda persona, especialmente de la infancia y la juventud, a disfrutar de una vida digna y plena en igualdad de oportunidades, mediante proyectos socioeducativos, de salud, seguridad alimentaria, desarrollo local y empleo, tanto en el ámbito local como internacional.Por su parte, Somos Naturaleza centra su labor en defender la naturaleza y mejorar la relación de la humanidad con ella, aspirando a ser motor de cambio y fuente de inspiración de hábitos de vida saludables y sostenibles. Sus principios fundamentales son el respeto a la naturaleza y a la dignidad humana, el desarrollo sostenible y la solidaridad.Durante el acto, se proyectó además un vídeo sobre el origen y la actividad de ambas fundaciones, editado por Iris Van Brunschot, estudiante en prácticas del. En palabras de Juan Manuel Márquez, coordinador de la Fundación Social Universal, “gracias a la visión y empeño de José Ríos Márquez, Montilla se ha convertido en un referente de solidaridad organizada, demostrando que la acción local puede tener un impacto global”.Los Premios de Filantropía, que celebraban este año su octava edición, reconocen aquellas iniciativas que destacan por su labor altruista y solidaria, y que contribuyen de forma significativa a mejorar la sociedad. En esta convocatoria se han premiado once proyectos, uno por cada dirección territorial de la entidad, cada uno con una dotación de 5.000 euros para apoyar su causa.Con 227 candidaturas presentadas, esta edición se ha convertido en una de las de mayor participación desde su creación en 2018, consolidando el compromiso de CaixaBank con la filantropía y con quienes, desde el ámbito privado, impulsan un impacto social positivo en sus comunidades.José Ríos Márquez (Montilla, 1952) es un empresario atípico. Su extraordinaria capacidad –probablemente innata– para analizar al minuto la evolución de los mercados no le resta un ápice de humanidad, de generosidad y del sentido del compromiso con sus semejantes. No en vano, ha compaginado su trabajo al frente de Rioma con su importante labor filantrópica en la Fundación Social Universal.Se ha caído varias veces y otras tantas se ha levantado, con ilusiones renovadas. Ha dado la vuelta al mundo en decenas de ocasiones y ha palpado el sufrimiento a escasos centímetros. Y la mentira. Su rostro enjuto, con cierto aire franciscano, curtido en mil y una batallas, esconde realmente un espíritu alegre que le permite apreciar los pequeños detalles que hacen grande la vida. "No soy tan serio como aparento; lo que ocurre es que me concentro mucho en lo que hago", se justifica.Casado y padre de ocho hijos, José Ríos Márquez comenzó a trabajar desde niño en la fábrica de esparto de su padre. Con apenas veintiún años, entendió que debía emprender el vuelo en solitario y decidió probar fortuna en el sector textil intercambiando tejidos en ferias y mercados locales.Tras años de dedicación y experiencia, José Ríos fundó Rioma, una empresa con la que hace realidad sus propios diseños y que, tras cinco décadas de trayectoria, constituye la primera firma textil de Andalucía y una de las referencias del sector en todo el mundo.