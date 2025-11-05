El Club Baloncesto Montilla se queda a las puertas del pleno de triunfos

Avatel Montilla 48 -- 38 C.B. Virgen del Carmen

Avatel Montilla: Ana Raya, Ithaisa (4), Sole Ruiz (8), Marta García (8), Teresa Delgado (2), Nazaret (3), María Luque, Aurora Arroyo, María Lara (10), Isa Casado, María Arroyo (2) y Juana (11).

Club Baloncesto Virgen del Carmen: Carmen Díaz, Ana Palacios, Carmen Mayen (10), Pilar Luque, Paula Alabanda (3), Laura Parras (5), Paula Ruiz (7), María Ariza, Ana Zamora (7) y Candela (6).

Parciales: 16-7; 8-7; 9-9; 15-15.

Coto Córdoba Junior 71 -- 59 Avatel Montilla

Coto Córdoba Junior: Irene del Pino (3), Natalia Bustos (2), Alicia López (10), Emma de Cabo (5), María Zamora (2), Marina Alba (5), Marta Pérez (2), Claudia Algaba (20), Alba Ballesteros (6), Marta Rodríguez, Paula Carmona (10) y María Pulido (6).

Avatel Montilla: Ithaisa (2), Sole Ruiz (17), Teresa Delgado (4), Nazaret, María Luque (6), Aurora Arroyo, María Lara (15), Isa Casado, Estefanía Parra, Juana (8) y Carmen Castro (7).

Parciales: 22-8; 21-14; 15-14; 13-23.

Montoro C.B. 57- - 82 Come & Pizza Montilla

Suministros y Distribuciones Montoro Club Baloncesto: Pertierra (6), Nicot (8), Manu Cabrera, José Carlos Molina (2), Martínez (7), Andrés Gómez (9), Antonio Manuel (10), Artero (2), José Recio (10), Francisco Manuel (6) y Pedro Navarro.

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Guille Salido (2), Jorge Delgado (3), Víctor Vega (11), Dani Delgado (2), Edu Merino (10), Omar (14), Álex Herrador (7), Agus Mora (14), Mario Mesa (10) y Javi Delgado (9).

Parciales: 8-21; 20-18; 15-31; 14-12.



FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

Triple cita para las primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla. Por parte del conjunto femenino, las chicas del Avatel Montilla obtenían un triunfo y una derrota en el mismo fin de semana. En primera instancia, las montillanas adquirían la victoria ante el Club Baloncesto Virgen del Carmen por 48-38. Posteriormente, las jugadoras de Agus Leiva caían derrotadas en su visita a la cancha del Coto Córdoba Junior con un marcador final de 71-59.En lo que respecta al plantel masculino, el Come & Pizza Montilla consiguió derrotar al Club Deportivo Baloncesto Montoro en la pista montoreña por un amplio 57-82, alcanzando los de David Gómez un triunfo que los acerca a la zona alta de la clasificación.Victoria trabajada del plantel montillano en un encuentro en el que destacó la faceta defensiva y los números en el rebote para las vinícolas. El encuentro comenzó con más errores que aciertos en la producción ofensiva de ambas contendientes, no alcanzándose la primera canasta hasta el tercer minuto de juego. Tras ello, las montillanas alcanzaban un parcial de 10-0 a su favor que, unido a la intensidad defensiva, ayudó a concluir el primer acto con nueve puntos de diferencia.En el segundo período, las idas y venidas sobre ambas canastas trajeron mayor porcentaje de acierto en las visitantes, que se colocaron a tan solo cinco puntos en el ecuador de este cuarto. Por suerte para los intereses vinícolas, una doble anotación desde el juego interior permitía mantener la distancia al descanso.Tras el paso por vestuarios, las defensas se hicieron protagonistas, siendo escaso los porcentajes en el tiro hasta la mitad del tercer acto. En ese momento, el juego exterior en ambos equipos hizo acto de presencia para llegar al cuarto definitivo con una distancia de +10 para el cuadro local.En el último período, las montillanas debieron sobreponerse a un parcial de 0-5 en los primeros compases que hizo ajustar el marcador hasta una ligera diferencia. Pese a ello, el buen uso del tiro libre y varias acciones definidas en la zona hicieron el resto para decantar la balanza a favor del conjunto vinícola.La segunda contienda para las montillanas se tradujo en derrota a pesar de varias fases de buen juego por parte visitante. El choque comenzó con dificultades para el cuadro vinícola. Coto Córdoba Junior aprovechó su acierto exterior y la intensidad defensiva para imponer un primer cuarto demoledor (22-8), que puso cuesta arriba el partido desde el inicio.En el segundo período, las montillanas reaccionaron. Con una defensa más sólida y un juego colectivo más ordenado, consiguieron acercarse en el marcador y recortar diferencias antes del descanso. Sin embargo, un nuevo arreón ofensivo en las locales hizo ampliar la brecha, dejando el electrónico en 43-22 al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Avatel Montilla mantuvo su buen tono competitivo. La mejoría en los porcentajes de tiro y las buenas transiciones ofensivas hicieron posible mantener a las montillanas con vida de cara al último cuarto del partido.El último acto visualizó a un cuadro montillano con amor propio que, tras varias fases de buena producción anotadora, llegó a colocarse a 12 puntos a falta de cinco minutos para el final. Sin embargo, las chicas de Coto Córdoba Junior obtuvieron varios aciertos desde el perímetro que hicieron estéril el intento de remontada foránea. El parcial definitivo del período (13-23) mostró la mejor versión de las jugadoras de Agus Leiva, mostrando el camino a seguir en las próximas jornadas.Segundo triunfo consecutivo para el conjunto de David Gómez. En esta ocasión, los montillanos conquistaban el feudo del Montoro Club Baloncesto por una amplia ventaja que se fraguó, sobre todo, en el primer y en el tercer cuarto del partido.La contienda comenzó de menos a más para los montillanos, ampliando la ventaja con el paso de los minutos. Solo los errores en la finalización de varias acciones ofensivas hicieron que la diferencia en el marcador no fuera mayor. El cuarto concluyó con un +13 de diferencia para los vinícolas que favoreció el buen devenir del resto de partido.El segundo acto trajo alternativas en las elaboraciones ofensivas, viéndose mejoría en los porcentajes de los montoreños, sobre todo en el tiro exterior. No obstante, el Come & Pizza Montilla no sufrió en demasía, siendo capaz de contrarrestar con paciencia y buena actitud el arreón local. Con once puntos de ventaja para los montillano, ambos equipos se marcharon a vestuarios.Tras el descanso, el plantel visitante no dio opción a su rival. Mejoraron los de David Gómez su juego, tanto en zona como en juego exterior, todo ello, sumado al acierto desde la línea de tiro libre hizo que el electrónico se fuera hasta los +16 para los montillanos.Ya en el último cuarto, el cuadro azulino gestionó su ventaja. A pesar de no ser un cuarto excesivamente productivo en ataque para los visitantes, los errores locales junto al buen hacer en defensa fueron suficientes para sumar una nueva victoria en el casillero.