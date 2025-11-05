'Buscando una nueva ruta': Montilla analiza la "leyenda negra" de la conquista de América



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla celebrará el próximo viernes una nueva edición de las Jornadas Históricas, una cita cultural y académica que regresa a la localidad con el propósito de seguir ahondando en los grandes episodios de la historia. Bajo el título, el encuentro se desarrollará en el castillo de El Gran Capitán, un espacio que poco a poco se consolida como referente de la divulgación histórica en la provincia.El Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con la Universidad de Córdoba, impulsa así un foro que cada año logra reunir a especialistas, docentes y ciudadanos interesados en conocer, desde el rigor y la reflexión, los acontecimientos que marcaron la identidad cultural del mundo hispano. En esta ocasión, el debate girará en torno al descubrimiento, conquista y colonización de América por parte de los españoles, abordado desde una perspectiva crítica y multidisciplinar.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que esta cita “es una oportunidad para profundizar, desde el rigor científico, en episodios esenciales de nuestra historia y que siguen generando debate más de cinco siglos después”. Además, señaló que “pronto habrá importantes novedades que nos hagan seguir avanzando en esta sala expositiva”, en alusión al futuro desarrollo del Museo de El Gran Capitán, que acogerá las distintas ponencias y actividades programadas.El primer edil quiso también destacar la incorporación de nuevas entidades a la organización de las jornadas. “Este año, junto a la Universidad de Córdoba, participan la Escuela de Ingeniería Agronómica y Montes, la Facultad de Derecho y el Consejo Regulador Montilla-Moriles, porque todo lo que hacemos debe vincularse a nuestro proyecto de marca de ciudad, unido al vino y a la gastronomía”, subrayó Llamas.El catedrático Francisco Montes Tubío, coordinador de las jornadas, explicó que el programa “pretende ofrecer una visión amplia y documentada sobre el proceso de descubrimiento y colonización, evitando lugares comunes y revisando episodios singulares desde el punto de vista histórico, jurídico y cartográfico”. En sus palabras, el título de esta edición busca “provocar la reflexión sobre las distintas interpretaciones históricas y la llamada leyenda negra”.Esa revisión crítica, defendida desde el análisis documental y académico, se complementará con la participación de ponentes procedentes de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Agrónomos de la Universidad de Córdoba. Además, las jornadas se reconocerán con créditos académicos dentro de los programas de doctorado, reforzando su carácter formativo.Por su parte, el cronista oficial de Montilla, José Rey García, señaló que el tema elegido “está de plena actualidad, con un debate vivo entre historiadores hispanoamericanos sobre la visión y la interpretación de aquel periodo”. Además, avanzó que los asistentes podrán conocer durante la jornada “la exposición permanente que se convertirá en el futuro Museo de El Gran Capitán, con una visita explicativa a sus contenidos”.El encuentro, que combina historia, conocimiento y divulgación, vuelve a situar Montilla en el mapa cultural de la provincia y a reforzar su identidad como ciudad vinculada a la figura de El Gran Capitán. En palabras del alcalde, se trata de una invitación abierta a toda la ciudadanía, “para que el próximo viernes 7 de noviembre se acerque a Montilla y disfrute de esta cita que une historia, conocimiento y orgullo de ciudad”.Así, la nueva edición de las Jornadas Históricas se presenta como un espacio de reflexión compartida sobre los orígenes y las consecuencias de uno de los capítulos más determinantes de la historia universal, con el objetivo de repensar, desde Montilla, los relatos y las rutas que marcaron el mundo moderno.