Montilla reduce el paro en octubre y consolida la tendencia a la baja del segundo semestre



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

Montilla cerró el pasado mes de octubre de 2025 con 1.328 personas paradas registradas, lo que supone un descenso de 33 personas respecto al mes de septiembre, cuando se contabilizaron 1.361. Según los datos publicados ayer por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la localidad ha registrado así una bajada del 2,4 por ciento en el número de personas inscritas como desempleadas en relación con el mes anterior.El paro ha descendido principalmente entre los hombres, que pasan de 451 a 434 parados, lo que representa una reducción del 3,7 por ciento, mientras que entre las mujeres se ha reducido de 910 a 894, lo que equivale a un descenso del 1,8 por ciento. Aun así, las mujeres continúan representando la mayoría del desempleo en el municipio, con un 67,3 por ciento del total.A pesar de la mejora, las cifras de octubre no superan el mínimo anual alcanzado en julio, cuando el número de personas paradas registradas fue de 1.321, el más bajo del último año. Desde entonces, el desempleo aumentó ligeramente en agosto y septiembre antes de retomar la senda descendente en octubre.Por otro lado, el número de personas demandantes de empleo —dato que incluye tanto a personas desempleadas como a quienes participan en cursos de formación o perciben subsidios agrarios— se situó en 2.793 en octubre, prácticamente sin variación respecto a las 2.790 registradas en septiembre, lo que supone un leve incremento del 0,1 por ciento.Dentro de este grupo, los hombres demandantes ascendieron de 926 a 932 (un aumento del 0,6 por ciento), mientras que las mujeres demandantes pasaron de 1.864 a 1.861, lo que implica un ligero descenso del 0,1 por ciento. En conjunto, las mujeres representan el 66,6 por ciento del total de demandantes de empleo en Montilla.En términos interanuales, el paro registrado en Montilla presenta una bajada significativa. En octubre de 2024, la cifra de personas paradas era de 1.474, frente a las 1.328 actuales, lo que representa una reducción del 9,9 por ciento en los últimos doce meses. En cifras absolutas, 146 personas han abandonado las listas del desempleo en el último año.La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaiña, valoró de forma positiva el descenso del paro registrado el mes pasado en toda la provincia, con 288 personas menos en las listas del desempleo, pero advirtió de que “este leve descenso no refleja una mejora estructural en el mercado laboral de Córdoba”.Según los datos disponibles, la provincia cuenta todavía con 52.384 personas desempleadas, de las cuales 33.043 son mujeres, lo que supone un 63,1 por ciento del total. “Este dato evidencia que la brecha de género en el empleo sigue siendo una realidad muy preocupante en nuestra provincia”.“De hecho, de las 288 personas que han salido de las listas del paro, solo diez son mujeres, frente a 278 hombres, lo que demuestra las mayores dificultades que siguen encontrando las mujeres para acceder y mantenerse en el mercado laboral”, señaló Acaiña.A pesar de haberse formalizado 29.892 contratos durante octubre, solo 288 personas han dejado de estar desempleadas, lo que, según CCOO, pone de manifiesto la enorme rotación y precariedad del mercado laboral cordobés. “La elevada contratación no implica creación real de empleo. Se trata, en su mayoría, de contratos de corta duración que no garantizan estabilidad ni ingresos suficientes”, explicó.Del total de contratos firmados, 18.430 son de muy corta duración, concentrándose principalmente en los sectores de agricultura (11.067) y servicios (13.985), ambos caracterizados por una alta temporalidad y parcialidad. “Este tipo de contratación perpetúa la precariedad laboral y mantiene a muchas personas trabajadoras atrapadas en un ciclo continuo de empleo y desempleo”, denunció la responsable sindical.Para CCOO, esta situación pone de relieve los problemas estructurales del mercado laboral en Córdoba. “La provincia sigue siendo incapaz de generar empleo estable, indefinido y de calidad que absorba a toda la población activa. Mientras no se avance en ese sentido, cualquier descenso puntual del paro será frágil y coyuntural”, insistió Acaiña.Finalmente, CCOO de Córdoba reiteró ayer que el objetivo principal debe ser alcanzar el pleno empleo, mediante políticas activas que favorezcan la estabilidad, reduzcan la temporalidad y promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.“Alcanzar el pleno empleo sería una auténtica victoria para la clase trabajadora cordobesa, porque supondría no solo reducir las cifras del paro, sino garantizar empleo digno, estable y con derechos para todas las personas”, concluyó Ana Acaiña.