Los Plenos Infantiles abren los actos con motivo del Día Internacional de la Infancia

El Ayuntamiento de Montilla celebra esta semana una nueva edición de los Plenos Infantiles, una iniciativa educativa que se desarrolla anualmente con motivo del Día Internacional de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre. La actividad, organizada por el Área de Juventud e Infancia, permite que el alumnado de sexto de Primaria conozca de cerca el funcionamiento de la institución y participe en dinámicas de votación, debate y propuestas municipales.Durante cuatro jornadas consecutivas, los ocho colegios de Montilla visitarán la Casa Consistorial en un formato que desde el año pasado se organiza con sesiones individuales para cada centro, una fórmula que ha tenido muy buena acogida tanto por parte del profesorado como del alumnado.Los Plenos Infantiles de este año se centran en dos ejes principales: la concienciación ambiental y el uso y regulación de las instalaciones deportivas municipales, temas sobre los que los niños y niñas están debatiendo y votando diferentes propuestas que podrán ver reflejadas próximamente en la ciudad.En palabras del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, “es fundamental que los niños y las niñas de Montilla tengan un acercamiento real a su ayuntamiento, conozcan sus instalaciones y puedan sentarse en el Salón de Plenos para opinar y votar. Formar a buenos ciudadanos comienza por acercar las instituciones a nuestra infancia y poner en valor el trabajo público”.El primer edil ha subrayado que “en un momento donde a menudo se cuestiona la utilidad de las instituciones, es más importante que nunca fortalecerlas y mostrar su valor, porque de las decisiones que se toman en el Pleno dependen muchas circunstancias de la vida diaria de la ciudadanía”.Por su parte, el concejal de Juventud e Infancia, Miguel Sánchez, ha explicado que “este año los escolares podrán comprobar cómo las decisiones que voten se verán reflejadas en los próximos días en Montilla”, citando como ejemplo el debate sobre el pasacalles inaugural de Navidad o medidas relacionadas con la iluminación gratuita en pistas polideportivas.“Queremos que experimenten la democracia tal y como es: votando, tomando decisiones y viendo sus efectos en el entorno”, ha detallado Miguel Sánchez, quien ha anunciado que la programación culminará el domingo con una jornada familiar en el entorno del Barrio de la Cruz y el Paseo de Cervantes, donde se celebrará una, junto con talleres y cuentacuentos dirigidos a todas las edades.Según ha detallado el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, la actividad comenzará a las 11.00 de la mañana y está pensada “para que las familias puedan disfrutar juntas de una mañana de convivencia”, dentro del marco del proyecto municipalA lo largo de la semana participan los ocho colegios de Montilla, con alumnado de sexto de Primaria. Según el Área de Juventud, esto supone la presencia de entre 20 y 25 escolares por sesión, incluyendo grupos específicos como el del CEIP San Francisco Solano, que cuenta con dos líneas estudiantiles de este nivel educativo.