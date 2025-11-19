El Centro de la Mujer de Montilla atiende cuarenta consultas sobre violencia de género

Un amplio programa de actividades con motivo del 25N



El Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Montilla ha tramitado en los últimos doce meses hasta cuarenta atenciones por violencia de género. Así lo ha desvelado esta mañana la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, quien ha dado a conocer el balance anual de este servicio ubicado en el Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena".Según ha detallado la edil montillana, el CMIM ha registrado 802 atenciones en lo que va de año, de las cuales cuarenta se corresponden con nuevos casos de violencia de género. En ese sentido, la responsable municipal de Igualdad puso el acento en lo que estas cifras representan para la localidad y recordó que detrás de cada atención hay una historia concreta, un proceso emocional y, muchas veces, un punto de inflexión vital."Son cifras que reflejan una realidad que existe en nuestra ciudad y sobre la que debemos seguir trabajando con firmeza”, señaló Lidia Bujalance, quien subrayó el valor y la importancia de contar en el Ayuntamiento de Montilla con equipos especializados y con recursos estables.En ese sentido, Bujalance recordó que, actualmente, 31 mujeres de Montilla utilizan el, un sistema estatal de emergencia y geolocalización que alerta de inmediato a la Guardia Civil, al Centro de Salud y a los servicios de emergencia ante cualquier situación de riesgo.La concejala de Igualdad destacó que esta herramienta se ha consolidado como un apoyo esencial, capaz de ofrecer respuestas rápidas en momentos de extrema vulnerabilidad. Durante su comparecencia, insistió en que la violencia machista adopta formas cada vez más diversas y que este fenómeno "no es estático", sino que se desplaza hacia nuevas dimensiones que requieren vigilancia y adaptación constante.De igual modo, la responsable municipal recordó que "este equipo de gobierno mantiene un compromiso firme con la igualdad, los derechos humanos y la libertad de todas las mujeres" e insistió en que "la violencia de género adopta hoy múltiples formas —física, psicológica, económica o digital— y las Administraciones debemos seguir reforzando los mecanismos de protección".La programación diseñada por el Ayuntamiento de Montilla con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres comenzará este viernes e incorpora actividades informativas, educativas, culturales y de sensibilización que buscan llegar a todos los sectores de la sociedad.Una de las primeras acciones será la instalación de mesas informativas en la Plaza de Abastos (21 de noviembre) y en la puerta del Ayuntamiento (25 de noviembre), ambas desde las 11.00 de la mañana, en colaboración con la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres y el Consejo Municipal de la Mujer. "Estas mesas pretenden ofrecer información útil a la ciudadanía, así como resolver dudas y orientar a quienes necesiten apoyo", ha explicado Lidia Bujalance.El acto institucional del 25 de noviembre, previsto a mediodía en la puerta del Ayuntamiento, reunirá a colectivos, representantes políticos y vecinos en una cita cargada de simbolismo. La jornada comenzará con la lectura de un manifiesto elaborado por la Escuela de Feminismo y Bienestar “Pisando Fuerte”, al que seguirá un silencio de cinco minutos en memoria de las víctimas.Posteriormente tomará la palabra el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, encargado de dar lectura al manifiesto institucional. La mañana concluirá con un pleno extraordinario en el que se debatirá la moción del Consejo Municipal de la Mujer, centrada este año en tres líneas prioritarias: el refuerzo de los instrumentos judiciales de protección, la prevención y atención de la violencia de género digital y la protección de la salud de las mujeres.Por la tarde, el Ayuntamiento ha fletado un autobús conjunto con los consistorios de La Rambla y Montalbán para facilitar la asistencia a la manifestación convocada en Córdoba a las 18.00 de la tarde. Las inscripciones para participar en este desplazamiento ya están abiertas en el Centro Municipal de Información a la Mujer, un gesto que busca promover la participación social en un día que trasciende lo institucional.La programación cultural también tendrá un peso importante con la representación de, que llegará al Teatro Garnelo el jueves 27 de noviembre, a las 20.00 de la tarde, de la mano de la compañía Gangarilla Producciones. Las entradas podrán retirarse directamente en taquilla, una hora antes del inicio de la función.A estas actividades se sumará una charla sobre violencia digital, organizada por la Diputación de Córdoba dentro del programa, que se celebrará el 10 de diciembre, a las 17.00 de la tarde, en el salón de actos del Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena".De igual modo, la programación incorpora iniciativas dirigidas a la comunidad educativa con el propósito de fomentar la coeducación desde edades tempranas. En los cursos de 5.º y 6.º de Primaria se impartirán talleres sobre los distintos tipos de violencia; en Secundaria, el alumnado de 1.º y 3.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) participará en los talleresPor otro lado, en el Centro de Educación Permanente (CEPER) "Antonio Gala" se desarrollará un taller de musicoterapia con perspectiva de género. Además, el Punto Violeta itinerante visitará el Instituto de Educación Secundaria (IES) Inca Garcilaso el 24 de noviembre y el IES Emilio Canalejo Olmeda el 26 de noviembre.Lidia Bujalance ha querido agradecer públicamente la labor de las entidades y profesionales que sostienen estas iniciativas durante todo el año. La edil reconoció, de forma expresa, "la implicación constante del Consejo Municipal de la Mujer, de las asociaciones feministas de la localidad, del personal técnico del CMIM y de la comunidad educativa, siempre comprometida con las políticas de igualdad".