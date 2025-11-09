Jacobo Repiso López se proclama campeón de Andalucía de Bádminton por Clubes



FOTOGRAFÍA: CLUB BÁDMINTON RUTE JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB BÁDMINTON RUTE

El montillano Jacobo Repiso López se proclamó ayer campeón de Andalucía de Bádminton por Clubes en categoría Sub-13, durante la fase final de la Liga Promesas 2025-2026 que celebró la Federación Andaluza de Bádminton en el Palacio de Deportes "Carolina Marín" de Huelva.El joven jugador, integrante del Club Bádminton Rute, brilló con luz propia en una competición especialmente exigente y firmó una actuación sobresaliente que volvió a confirmar su crecimiento deportivo. Y es que esta Liga Promesa —también denominado Liga "Se Busca Campeón"— reúne a las canteras andaluzas que mejor trabajan el talento juvenil, con el objetivo de detectar a niños con proyección para convertirlos en futuros campeones.En ese sentido, y a pesar de que Jacobo Repiso pertenece aún a la categoría Sub-11 de segundo año, disputó todas las jornadas frente a rivales dos años mayores, sin ceder un solo encuentro y mostrando una madurez poco habitual para su edad.La competición se desarrolló en dos fases: una liguilla de todos contra todos celebrada el pasado 4 de octubre y una última jornada disputada ayer en la capital onubense. Durante todo el torneo, el Club Bádminton Rute se mantuvo invicto, exhibiendo una superioridad constante frente a algunos de los clubes más potentes del panorama andaluz y nacional.En este contexto, Jacobo Repiso asumió un papel clave. Participó en todas las jornadas, alternando el Doble Masculino junto a Mario Sánchez y el Doble Mixto con Nadia Padilla. Incluso llegó a disputar dos partidos en una misma fecha, algo especialmente destacable teniendo en cuenta su edad y la exigencia de los torneos entre clubes, que se suelen disputar a cinco partidos: uno de Dobles Mixtos y dos de Dobles Masculino y de Dobles Femenino, que determinan el ganador del torneo al mejor de tres partidos.Ayer, en la final de Doble Masculino, volvió a demostrar la solidez que lo caracteriza: junto a Mario Sánchez se impuso con autoridad por 21-10 y 21-13 al dúo jiennense formado por Pablo Chillarón y Mario Raigón, dos de los grandes referentes del Club Bádminton Arjonilla.Este triunfo permitió al Club Bádminton Rute revalidar el título autonómico logrado el año pasado, manteniendo su posición destacada dentro del bádminton formativo. En el podio final, Arjonilla —una auténtica superpotencia del bádminton andaluz y nacional— se quedó con el subcampeonato, seguida por el Club Bádminton Rinconada-Sevilla, el club más laureado del país en División de Honor. En cuarta posición finalizó el equipo anfitrión: el Club Deportivo Bádminton Huelva.El nivel deportivo del torneo fue extraordinario. En pista coincidieron varios jugadores que ya saben lo que es proclamarse campeones de España: Pablo Lloreda y Nuria Pérez —integrantes del Club Bádminton Rute— o Pedro Jesús Carmona —del Club Bádminton Arjonilla—. Todos ellos se enmarcan en la categoría Sub-13 de segundo año, lo que acrecenta aún más el mérito de Jacobo Repiso, al competir y vencer frente a deportistas de mayor edad y experiencia.La actuación del joven montillano se suma a un año especialmente brillante. El pasado 5 de marzo, Jacobo Repiso ya había dejado su huella en el Campeonato de Andalucía Absoluto y Sub-11 celebrado en Bonares, donde se proclamójunto a Mario Sánchez y obtuvo la medalla de bronce en la prueba Individual. Aquella victoria confirmó su proyección dentro de la cantera ruteña, uno de los clubes de referencia en España.Con solo 10 años y cursando estudios en el Colegio San Luis y San Ildefonso, Jacobo Repiso López avanza con paso firme y decidido. Su talento, su constancia y su capacidad para competir frente a rivales de mayor edad dibujan un futuro prometedor para este joven montillano. Ahora, su nuevo título andaluz en la Liga Promesa no supone solo un éxito más en su incipiente carrera, sino otra muestra de que sigue creciendo en la dirección adecuada.