El Comité Olímpico Español distingue al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón

El Comité Olímpico Español distinguió ayer al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón con el reconocimiento nacional de Escuela de Excelencia por su Escuela Trisalus, un reconocimiento que puso el foco en el extraordinario trabajo formativo que desarrolla la entidad montillana desde hace años y que la ha convertido en un referente nacional en el triatlón de base.El presidente del club, Antonio Luis Ramírez Durán, y el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez, asistieron en Madrid a la Gala del Comité Olímpico Español, celebrada en el Auditorio Alfredo Goyeneche, donde la Federación Española de Triatlón (FETRI) y la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes destacaron el papel esencial de las escuelas que impulsan valores y educación deportiva en edades tempranas.En ese escenario, la Escuela Trisalus del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón recibió un distintivo que, como se afirmó durante el acto, "simboliza disciplina, compromiso y una manera de entender el deporte que va mucho más allá de los resultados".La ceremonia sirvió también para poner en contexto la magnitud del programa, que en esta edición ha cerrado su periodo de homologación con un récord absoluto: 58 escuelas han logrado el sello, la cifra más alta desde que se creó la iniciativa.Y es que, tal y como señalaron los responsables federativos, el proyecto sigue creciendo gracias a entidades como el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, que se acercaron con curiosidad, que solicitaron asesoramiento y que finalmente dieron el paso para unirse a una red que prioriza la formación integral, la igualdad, la inclusión y el respeto al entorno.Durante el acto, los representantes del programa detallaron que detrás de cada Escuela de Excelencia hay un esfuerzo colectivo: entrenadores que estudiaron nuevas metodologías, voluntarios que sostuvieron la logística cotidiana y familias que acompañaron a sus hijos e hijas en un itinerario deportivo que busca ser tan humano como técnico.De igual modo, se defendió que muchas escuelas que ya contaban con el sello redoblaron su trabajo para mantenerlo, mientras que otras que observaban el proyecto desde fuera terminaron sumándose impulsadas por el ejemplo de anteriores ediciones.Para la Escuela Trisalus del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, este nuevo sello de excelencia supone un aval nacional que respalda la trayectoria de la entidad a lo largo de muchos años y refuerza un modelo de enseñanza que entiende el triatlón como una herramienta para crecer, convivir y aprender desde la base.