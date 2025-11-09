Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (12)

AURELIANO SÁINZ

Una de las grandes virtudes del ser humano es la fidelidad o la lealtad, valor que suele ponerse a prueba a lo largo de la vida, pues una cuestión es defender grandes principios y otra es ser capaz de llevarlos a la práctica en los momentos difíciles que suelen aparecer con el transcurso del tiempo.Cuando se es joven se defiende con tesón aquello en lo que uno cree; pero, con el transcurrir de los años, paso a paso, se suele ir abandonándolo, de modo que se entra en una especie de pragmatismo, cuando no de escepticismo, por lo que algunos difícilmente pueden entonces reconocerse en los sueños e ideales de la juventud.La fidelidad tiene distintos rostros, pues no solamente viene referida a uno mismo, sino que también hay que contemplarla con relación a los demás. Así, se puede ser fiel a la pareja, al amigo, a la familia, al grupo, en el trabajo, a las creencias, a los principios… Incluso a quien se conoce poco y que por alguna circunstancia se ha establecido cierta relación que exige compromiso en la palabra dada.Tras lo indicado, y dada las dificultades de trasladar este concepto al mundo de las imágenes, me ha parecido adecuada como portada la fotografía de un hombre y una mujer que tomé tiempo atrás y que caminan de manera acompasada hacia las luces del amanecer.Si nos remontamos a su origen etimológico, la referencia se encuentra en la voz latina(fe), que a su vez está emparentada con fidere (fiar), de donde se derivan ‘confiar’, ‘confianza’, ‘confidencia’ o ‘confidente’, por lo que este valor se aplica a ser fiel o leal a alguien al que se ha prometido algo en virtud de la confianza que se tiene depositada en él o en ella por ser una persona fiable.Dos de sus características son la libertad y la constancia. Se entiende bien que nadie, a la fuerza o por coacción, está obligado a mantenerse fiel a algo impuesto. Indico esto porque es habitual que a los niños se les imponga determinados principios o creencias cuando todavía no tienen capacidad de comprender sus significados.Por otro lado, la lealtad o fidelidad consigo mismo (y con otros) hay que mantenerla con el paso del tiempo, especialmente en el actual mundo digital, pues parece que nos movemos en lo que Zygmunt Bauman llamó “modernidad o sociedad líquida”, es decir, sin que tengamos unas convicciones o principios sólidos en los que individual o socialmente nos podamos apoyar y estar seguros del terreno que pisamos. Y una vez que brevemente he introducido el concepto de fidelidad, conviene que veamos cinco aforismos o frases de autores que han abordado este tema.1.].Del filósofo francés Montaigne son muy conocidos sus escritos recopilados en su principal obra que llevó el título de, y que, con un carácter autorreflexivo, explicó su visión de la realidad a partir de sus propias vivencias. También es muy conocida la relación de inquebrantable amistad que mantuvo con Étienne de La Boétie, a su vez autor del, pequeña obra que merece la pena ser leída en la actualidad, en la que hay tantas gentes dispuestas a acatar normas o principios en los que no creen con tal de ser aceptados o poder escalar socialmente.2.].Castilla del Pino, con otra breve frase, incide en las dificultades con las que tropieza la fidelidad en un mundo en el que la lucha y la competitividad son ejes sobre los que pivota la actual sociedad, ya que la lealtad, entendida como una de las grandes virtudes del ser humano, por muchos es tomada como un estorbo para avanzar en la selva del individualismo a ultranza que cotidianamente se nos predica.3.].De nuevo vuelvo a quien fuera un eminente psiquiatra ya que con este breve aforismo parece necesario matizar el término, puesto que con bastante frecuencia “el llevar razón” de una manera obstinada da lugar a que se defiendan posiciones que parecen como si poner en duda algo de lo que se polemiza fuera cuestionarse la propia persona. Como ejemplo, basta asomarse a los debates que se dan en algunos medios de comunicación para comprobarlo inmediatamente.4.].Vladimir Jankélévitch, escritor francés de origen ruso, en su obra, acertadamente se interroga si de por sí misma la fidelidad es positiva. Y su respuesta es clara: estaría en función de los principios que se defienden o de los objetivos que se buscan.5.].Curiosamente, he cerrado con tres citas que nos alertan de que la idea de fidelidad no siempre es una virtud, a menos que se ligue con aquellos valores que a lo largo de la historia son los mejores que ha construido el ser humano. Tenemos, por ejemplo, el caso de Adolf Hitler que fue fiel a sus principios hasta el final de sus días, tanto que acabó suicidándose al verlos derrotados. Hoy se encarnan en personajes siniestros como Trump, Putin, Netanyahu o Milei. Por desgracia, ejemplos no nos faltan en el mundo actual.