El nuevo convenio en Carrier Montilla contempla mejoras laborales y salariales para la plantilla

La empresa Carrier Montilla, especializada en la fabricación de equipos de calefacción, acondicionamiento de aire y refrigeración, y cuyas instalaciones principales se encuentran ubicadas en el polígono industrial Llanos de Jarata, frente al Centro Municipal de Iniciativas Empresariales (CIE), ha cerrado un nuevo convenio colectivo que regirá para los años 2025, 2026 y 2027.El nuevo acuerdo supone una subida salarial mínima del 10,5 por ciento en los tres años de vigencia del acuerdo: 2025, 2026 y 2027. En concreto, el convenio establece un incremento salarial del 3 por ciento para el presente año; un 3,5 por ciento para 2026 y un 4 por ciento para 2027. Además, se ha fijado un aumento del 0,5 por ciento variable anual que depende del cumplimiento de fechas de entrega y otros objetivos.El secretario general del Sindicato de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Agustín Jiménez, comentó, a través de una nota de prensa remitida aque, “más allá de la subida salarial, que es importante, por supuesto, hacemos hincapié en mejoras sociales con las que se avanza en la calidad del empleo y las condiciones laborales”.De este modo, se ha establecido un plan de carrera para lo que en la empresa se denomina “mano de obra indirecta”, es decir, personal técnico, y se ha mejorado el seguro por incapacidad permanente o muerte, que pasa a representar dos años de salario. Además, se han actualizado los permisos y las licencias retribuidas.Asimismo, se ha acordado un total de 80 ascensos directos en seis meses y se ha fijado un acuerdo de flexibilidad para los fines de semana que supondrá la incorporación de 33 puestos de trabajo. Junto a ello, se ha aprobado un nuevo horario para el personal de oficina, que podrá realizar jornada continua, con flexibilidad de entrada y salida desde las 7.00 de la mañana hasta las 15.00 de la tarde.Para Agustín Jiménez, “el nuevo convenio colectivo establece un marco de relaciones laborales que genera las condiciones necesarias para que la empresa pueda seguir desarrollándose y creciendo, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones laborales”.Este convenio se convierte, según CCOO, en un nuevo referente para el sector. “CCOO es líder en el sector industrial del frío industrial y la climatización en la provincia y ello nos ha permitido avanzar en una mejora continua de las condiciones de trabajo, demostrando que el empleo de calidad no supone un lastre para las empresas, sino todo lo contrario: genera una dinámica de trabajo que permite a las empresas crecer y expandirse”, concluyó el secretario general del Sindicato de Industria.