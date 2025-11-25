'El Barrio Que Quieres' logra el reconocimiento de la Copa España Creativa



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla recibió este fin de semana el Primer Premio en la Categoría de Creatividad Social-Territorial de la, un reconocimiento otorgado al proyecto municipalque sitúa a la localidad como uno de los referentes nacionales en innovación social y participación ciudadana.El fallo, anunciado en el Palacio de Congresos de Córdoba, puso fin a una semana especialmente significativa para el municipio, ya que el Consistorio acababa de defender su candidatura ante el jurado tras haber sido seleccionado como finalista días antes. La noticia llegó, además, en, donde se está reforzando el tejido vecinal a través de acciones comunitarias.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que este premio “refuerza la importancia de escuchar, implicar y trabajar junto a la ciudadanía para construir los barrios y la ciudad que queremos”. No en vano,ha funcionado como una herramienta constante de diagnóstico, reflexión y acción sobre los espacios más cotidianos de la vida urbana, aquellos donde se detectan los pequeños problemas y, también, las grandes oportunidades.Esta línea de trabajo ha llevado al proyecto a consolidarse como un referente local en creatividad territorial. Desde sus inicios ha apostado por un modelo de participación que se construye paso a paso, escuchando a vecinos, entidades y colectivos que conocen de primera mano el pulso de sus barrios.El jurado destacó la capacidad del proyecto para generar cohesión social y promover formas de gobernanza colaborativa, aspectos que Montilla ha venido desarrollando durante años mediante metodologías participativas,y procesos de reflexión colectiva. En la actualidad, el programa vive una nueva etapa en el barrio de La Cruz que busca reactivar los vínculos comunitarios y dinamizar los espacios de encuentro.En ese sentido, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, había destacado recientemente que “la activación social constituye una fase clave del proyecto, ya que busca dinamizar y fortalecer el músculo social de la barriada de La Cruz, movilizando a colectivos, asociaciones y ciudadanía en general en torno a una agenda común de actividades”. Además, señaló que la metodología aplicada es “intensa y de resultados aEsta dinámica se acompasa con el diseño del próximo Plan de Acción del barrio, que abrirá la fase de “agitación urbana”, orientada a ejecutar pequeñas mejoras en materia de movilidad, accesibilidad y espacios comunes. Son intervenciones modestas pero muy visibles que, según el Ayuntamiento, ayudan a reforzar el sentido de pertenencia y el cuidado compartido del entorno.Para Manuel Carmona, este nuevo premio en la Copa España Creativa “es el resultado del compromiso de vecinos, asociaciones y equipos técnicos que han convertido 'El Barrio Que Quieres' en un referente de creatividad territorial y cohesión social”.Desde el Ayuntamiento se insiste en que este logro refuerza la línea de trabajo emprendida en los últimos años. Y es que, más allá del premio, la filosofía del proyecto mira a lo cotidiano y apuesta por construir una Montilla más inclusiva, creativa y participativa. Un reconocimiento que anima a seguir avanzando y que, de algún modo, recuerda que el futuro de la ciudad también se decide en cada barrio y en cada calle, de la mano de los propios vecinos.