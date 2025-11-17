El Ayuntamiento ofrece cuatro puestos del Mercado de Abastos para actividades comerciales

Un enclave comercial con mucha historia

El Ayuntamiento de Montilla ha abierto el proceso de licitación para adjudicar cuatro puestos en el Mercado de Abastos, con el objetivo de impulsar la actividad comercial en este espacio situado en pleno centro de la ciudad. De este modo, el Consistorio invita a emprendedores y pequeños comerciantes a optar a una concesión demanial que tendrá una duración de quince años y que permitirá revitalizar la popular Plaza de Abastos que, durante décadas, ha sido punto de encuentro, conversación y rutina diaria para muchas familias montillanas.La licitación, tramitada mediante procedimiento abierto y ordinario, establece cuatro lotes independientes que corresponden a los puestos números número 1, 4, 10 y 19 del Mercado de Abastos. De este modo, el importe de adjudicación del puesto 1, se sitúa en 357,66 euros y el del puesto número 4, en 378,03 euros.Por su parte, el importe del puesto número 10 alcanza los 269,55 euros, mientras que el del puesto número 19 se ha fijado en 323,31 euros. La normativa permite que cada licitador presente ofertas para uno o varios lotes, aunque solo podrá resultar adjudicatario de uno, con la idea de favorecer una distribución más equitativa entre los posibles interesados.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha explicado que en los cuatro puestos libres se podrá desarrollar cualquier actividad comercial compatible con el Mercado Municipal de Abastos. Por este motivo, la documentación establece requisitos estrictos para preservar la profesionalidad y la seguridad del recinto.En ese sentido, para los puestos que implican contacto directo con alimentos, será imprescindible disponer del carnet de manipulador, aunque también se permite presentar un compromiso expreso de obtenerlo en caso de resultar adjudicatario. De igual modo, se requiere un seguro de responsabilidad civil capaz de cubrir posibles daños en el puesto, en otros espacios del mercado o a los propios usuarios, admitiéndose igualmente un compromiso de suscripción futura.Fuentes municipales han indicado que el criterio que determinará la adjudicación es exclusivamente económico. El plazo límite para presentar ofertas finaliza el próximo lunes 24 de noviembre, a las 23:59 horas, y se podrá tramitar a través de la Sede Electrónica.El edificio de la plaza de abastos que se acaba de reformar ocupa una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados, en pleno centro de Montilla, entre las calles Escuelas, San Juan de Ávila, Ciudad de Sevilla y Herradores. Aunque el mercado tradicional de Montilla se concentró durante siglos en el entorno de la actual Plaza de La Rosa, en la década de los años veinte se erigió en unos solares de la calle Escuelas, bajo la dirección del contratista vasco Agustín Vaissieres Lázaro, que se hospedó durante varios meses en la popular Fonda Rosita y que realizó varias obras en Montilla y en los pueblos del entorno.Sin embargo, la vieja plaza de abastos, inaugurada en 1928, sufrió una espectacular transformación en los años setenta que acabó para siempre con su "estructura abierta, luminosa y llena de vida" que recordaba al denominado “regionalismo andaluz” popularizado por el arquitecto sevillano Aníbal González Álvarez-Ossorio, principal artífice de la Plaza de España de la capital hispalense.En 2023, el Ayuntamiento de Montilla anunció su intención de ubicar en la planta alta del mercado de abastos laen la provincia de Córdoba, con el objetivo de dotar de actividad un espacio "infrautilizado" en la actualidad, a la vez que se amplía la oferta del Centro Público de Formación para el Empleo (CPFE) de la localidad.