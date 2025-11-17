Avanza sin miramientos

Unión Polideportiva Viso 0 -– 1 Montilla Club de Fútbol

Unión Polideportiva Viso: Ismael, Kike, Cortés, Isidro, Josema, Samore, Juanje, Imanol, Pablo, Salvat y Coslado. También jugaron: Hugo, Samu, David y Pineda.

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Soto, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, Gorka, Juan María, Tena, Tiago y Abraham Nelson. También jugaron José Carraña, Amara, Sergio Heredia, Alberto Bermejo y Rafa Alcaide.

Goles: 0-1 Juan María (m. 84).

Árbitro: Víctor Manuel Ortiz Gámiz (Granada). Amonestó por parte local a Pablo, Salvat, Josema e Isidro. Expulsó con roja directa (m. 91) al delegado de campo, Alberto Sánchez. En el bando visitante sería amonestado Soto. Expulsó por doble amarilla (m. 91) a Amara.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio José Ángel Carmona, ante unos 300 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol sigue en una vorágine positiva que le permite seguir sumando de tres en tres. Los hombres de Isaac Cuesta obtuvieron un trabajado triunfo por cero tantos a uno ante la Unión Polideportiva Viso, alcanzando así la sexta victoria consecutiva en el presente tramo liguero. El rigor defensivo, sumado a la constancia en ataque hasta alcanzar el gol —a pesar de las oportunidades erradas— fueron factores clave en el triunfo.El encuentro comenzó con la vuelta de Alfonso Carraña y Pedro Crespín al once titular vinícola. Los primeros compases serían de alternancia en el dominio del esférico, destacando una ocasión para cada equipo. Un lanzamiento desde larga distancia de Imanol no sería atajado por Rafa Martínez por bajo, marchándose el esférico a córner a los dos minutos de juego.Instantes después, una galopada de Pedro Crespín concluyó con un centro al área despejado por la defensa, cayendo el balón en las botas de Antonio Pino que, con un lanzamiento raso, obligó a la retaguardia visueña a volver a intervenir para evitar el tanto.Con el paso de los minutos, el control del esférico se declinó a favor de los montillanos. Fruto de ello, el cuadro auriverde fue merodeando el área local, sin demasiado acierto en sus acciones. Un disparo de Moslero desde el costado que atajó el guardameta en dos tiempos sería un nuevo aviso de los vinícolas.Continuó intentándolo el plantel de Isaac Cuesta con varios centros al área sin encontrar rematador. El conjunto visitante mostraba más sensación de peligro, sin embargo, erró en los metros finales. A nueve minutos del descanso, Tiago probó fortuna con un disparo cruzado dentro del área que mandó a córner el cancerbero con dificultades.Ya en la recta final, Moslero lo intentó con un lanzamiento que se marchó por encima del larguero. A pesar de la superioridad sobre el terreno de juego, el conjunto montillano no concretó sus opciones y el encuentro se marchó a vestuarios con la igualada inicial.El segundo acto se inició con una Unión Polideportiva Viso más atrevida y buscando la espalda de la defensa vinícola. Mientras, el Montilla continuó con su plan de juego. Acciones combinativas y acumulación de hombres en la zona ofensiva, junto a una digna seguridad defensiva.En una de las primeras acciones tras la reanudación, un balón preciso de Juan María al costado para la llegada desde atrás de Tena hizo posible un pase raso al corazón del área que mandó a córner la defensa, cuando esperaba Pedro Crespín en boca de gol para conectar con el esférico.Asimismo, ambos banquillos moverían ficha, dando entrada a jugadores de refresco. No cejó en su empeñó el conjunto auriverde, sabedor de su mejor predisposición sobre el tapete. Pese a ello, las ocasiones no se traducían en gol, dejando con vida a un plantel visueño que, en las jugadas a balón parado, mostró peligro.En el minuto 65 llegaría la mejor oportunidad local, en un córner que a punto estuvo de ser efectivo, sacando el cuero la defensa vinícola en el área chica tras un barullo. Posterior al despeje, el Montilla tuvo a la contra una nueva ocasión con Moslero como protagonista, realizando el mediocentro montalbeño un disparo demasiado débil a las manos del guardameta.Amara con varias acciones individuales en velocidad junto a las acciones construidas por el interior daban a los montillanos un patrimonio ofensivo que parecía no ser suficiente. Por suerte para los intereses vinícolas, la recompensa fue canjeada a seis minutos del tiempo reglamentario. A la salida de un córner, Juan María cabeceó el esférico con rotundidad dentro del área y mandó el balón al fondo de las mallas, ante el jolgorio de la parroquia auriverde presente en el feudo visueño.De ahí al final, el Montilla gestionó los tiempos del encuentro. De este modo, fue capaz de diluir el empuje local con seriedad y trabajo colectivo, alcanzando un triunfo que le coloca en la segunda posición, con 22 puntos. La próxima cita para el cuadro auriverde será el domingo 23 de noviembre, a las 12.30 del mediodía, en el Estadio Municipal de Montilla, ante la Asociación Deportiva Cartaya.