El Ayuntamiento oferta una nave industrial en el polígono Llanos de Jarata

El Ayuntamiento de Montilla ha iniciado el procedimiento de licitación para la concesión demanial de la nave 3 del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Llanos de Jarata, un espacio municipal destinado a apoyar el emprendimiento y la actividad económica local.La convocatoria, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, permite que personas emprendedoras, profesionales y pequeñas empresas puedan presentar sus ofertas hasta el 1 de diciembre de 2025, exclusivamente por vía electrónica.El objeto de esta concesión es el uso privativo de la nave 3, ubicada en la calle Leonardo Torres Quevedo, frente a las instalaciones de Carrier Montilla, que cuenta con 175,30 metros cuadrados de superficie útil y un almacén adicional de 14,01 metros cuadrados, además de acceso a los espacios y servicios comunes habilitados en el complejo empresarial.Según el pliego publicado por el Consistorio, esta concesión se configura como un recurso para fomentar la creación, consolidación y desarrollo de iniciativas emprendedoras, en línea con la Ordenanza municipal reguladora del uso de espacios públicos para actividades productivas.El contrato, de naturaleza patrimonial, establece un canon anual mínimo de 2.271,72 euros, mejorable al alza por las personas licitadoras como criterio económico. La concesión tiene una duración inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de tres años en periodos anuales, siempre en función del desarrollo y consolidación del proyecto empresarial.A partir del cuarto mes desde la formalización, la persona adjudicataria deberá abonar el canon mensual correspondiente, mientras que los primeros tres meses estarán exentos de pago para facilitar el inicio de la actividad. La licitación se resolverá mediante procedimiento abierto, atendiendo tanto a la oferta económica como a la calidad del proyecto empresarial presentado.La presentación de ofertas deberá realizarse exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), utilizando la herramienta oficial para la preparación y envío de documentación. Toda la información detallada –incluidos el pliego de cláusulas administrativas, el pliego técnico y la documentación complementaria– se encuentra disponible en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Montilla. A su vez, las personas interesadas pueden dirigirse a la Concejalía de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Montilla, ubicada en la segunda planta del Consistorio.Desde el Ayuntamiento de Montilla se anima a las personas y empresas interesadas a participar en este proceso, que forma parte del compromiso municipal con el impulso al desarrollo económico local y el apoyo a las iniciativas emprendedoras de la ciudad.