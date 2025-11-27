CaixaBank y Microsoft reconocen a la ingeniera montillana Lucía García Salido

La ingeniera montillana Lucía García Salido ha sido reconocida como una de las 16 mejores estudiantes STEM de España en los, un galardón que CaixaBank y Microsoft entregan para distinguir la excelencia femenina en ámbitos científicos y tecnológicos.Este importante reconocimiento ha supuesto un impulso especial para esta joven ingeniera, que actualmente trabaja como Analista de datos en CaixaBank y que se formó en el IES Inca Garcilaso antes de cursar el doble grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas y Matemáticas en la Universidad de Sevilla. Quienes la recuerdan de su etapa escolar evocan una mezcla de curiosidad y disciplina, una combinación que también cultivó durante años en el Club Natación Montilla, donde aprendió a gestionar el esfuerzo desde muy joven.La historia de Lucía García Salido se entrelaza ahora con la octava edición de unos premios que, desde 2018, buscan visibilizar la presencia femenina en carreras vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, donde todavía existe una brecha evidente.Y es que el certamen ha logrado consolidarse como una referencia nacional en el ámbito universitario: en solo ocho años, 5.922 estudiantes han presentado su candidatura, con 1.080 aspirantes en esta última edición. Pese a las cifras, la participación femenina en estos estudios sigue siendo minoritaria.Según el reciente informe, apenas el 28,1 por ciento del alumnado matriculado en Ingeniería y Arquitectura durante el curso 2023/2024 eran mujeres; aunque el porcentaje mejora lentamente cada año, aún permanece lejos de la paridad.El acto de entrega, celebrado en la oficinade CaixaBank en Barcelona, reunió al consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y al presidente de Microsoft España, Paco Salcedo. Ambos subrayaron la necesidad de seguir impulsando la presencia femenina en el sector tecnológico.Gortázar señaló que estos premios “reconocen y premian el talento de las mujeres que optan por carreras científicas y tecnológicas, en las que la presencia femenina todavía es reducida, pero que son cada vez más importantes para abordar los retos globales a los que nos enfrentamos como sociedad”.Además, felicitó a las galardonadas por ser “el mejor ejemplo para las futuras universitarias científicas y tecnológicas” y destacó que “más de un tercio de las premiadas en ediciones anteriores de los Premios WONNOW forman parte de nuestro equipo”.Paco Salcedo, por su parte, puso el acento en la urgencia de reducir la brecha de género en el sector tecnológico. Recordó que solo el 29,8 por ciento de las personas ocupadas en el sector TIC en España son mujeres y que, en el ámbito de la inteligencia artificial, la cifra cae al 23 por ciento.“La paridad y la inclusión en el sector STEM no son solo una aspiración, sino una necesidad para el desarrollo y la competitividad de nuestra sociedad”, afirmó. También insistió en que la tecnología y la inteligencia artificial “deben ser inclusivas y no entender de género” para construir soluciones que respondan a las necesidades de toda la población.En la edición de 2025, la estudiante con el mejor expediente académico fue Marta Sierra Obea, de Monzón, que cursa un doble grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de las Telecomunicaciones. Obtuvo una dotación económica de 10.000 euros y acceso a un programa dede Microsoft.Junto a ella, otras quince estudiantes, entre las que se encuentra la montillana Lucía García Salido, han conseguido un contrato laboral de seis meses en el Grupo CaixaBank, integrándose en áreas como, Negocio, Financiera, Riesgos, Medios o Sostenibilidad, además de participar en un programa de acompañamiento profesional en Microsoft.Las ganadoras —procedentes de comunidades autónomas y con trayectorias muy diversas— se suman así a una red creciente de mujeres que han encontrado en los Premios WONNOW una plataforma para impulsar sus carreras. De hecho, 28 premiadas de ediciones anteriores continúan actualmente trabajando en el Grupo CaixaBank, una cifra que ilustra la eficacia de estos galardones como puente hacia la inserción laboral en un sector altamente especializado.El compromiso de CaixaBank con la diversidad y el liderazgo femenino forma parte de su estrategia corporativa, con un 43,4 por ciento de mujeres directivas en plantilla a cierre de 2024 y la previsión de alcanzar el 45 por ciento en 2027. Este objetivo se refleja en iniciativas que abarcan desde programas de excelencia académica, como los Premios WONNOW, hasta acciones vinculadas al deporte, el ámbito empresarial o el entorno rural.Microsoft, por su lado, mantiene una apuesta firme por la digitalización y el desarrollo de habilidades digitales con perspectiva inclusiva, convencida de que el talento —independientemente del género— será clave para reimaginar el futuro tecnológico del país.Para Lucía García Salido, el reconocimiento supone un nuevo capítulo en una trayectoria que combina esfuerzo académico, constancia y una mirada abierta hacia las oportunidades de la tecnología. No es solo un premio, sino una señal de que el talento que brota desde lugares como Montilla puede abrirse paso en espacios donde, hasta hace poco, apenas se escuchaban voces femeninas.