Todo listo para la Santa Misión Evangelizadora de la Hermandad de la Humildad

Una semana de fe, reflexión y compromiso social

Una hermandad con raíces profundas en Montilla

La Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano ha dado a conocer los actos y cultos que conformarán la Santa Misión Evangelizadora “Hacia la Caridad con esperanza”, que se desarrollará en Montilla a partir de mañana y hasta el próximo sábado 1 de noviembre.La iniciativa se enmarca dentro del Año Jubilar de la Esperanza proclamado por el Papa Francisco para 2025. A su vez, la Junta de Gobierno de la cofradía del Martes Santo ha decidido llevar esta misión hasta la barriada de Pedro Ximénez, coincidiendo con la salida anual ordinaria de María Santísima de la Caridad en sus Tristezas en Rosario de Ánimas, que cada año se celebra el 1 de noviembre.Según explicó la hermandad, el propósito de esta misión es “ofrecer una ayuda social y espiritual, acercando la Palabra de Dios a todos los rincones de nuestra localidad, con el apoyo de todas las corporaciones, asociaciones, hermandades y demás colectivos de Montilla, los cuales acogemos con los brazos abiertos”.La programación se abrirá mañana sábado, 25 de octubre, con la eucaristía de inicio de misión, que presidirán el rector de la Basílica de San Juan de Ávila, Fernando Suárez Tapiador, y el párroco de San Sebastián, Antonio Ramírez Clíment, a las 18.00 horas en la Parroquia de San Francisco Solano. Posteriormente, tendrá lugar el traslado de la Virgen de la Caridad hasta la Ermita de la Sagrada Familia, recorriendo algunas de las calles más emblemáticas del casco urbano.El domingo 26 de octubre se celebrará una adoración al Santísimo y una Eucaristía oficiada por el párroco de San Francisco Solano y director espiritual de la hermandad, Florencio Muñoz García. Ese mismo día, el superior director de la Residencia Virgen de la Montaña de Cáceres, Fray Luis Orlando Rolón Palacios, ofrecerá la conferencia, centrada en los desafíos contemporáneos de la fe y la familia.El programa continuará el lunes 27 de octubre con un nuevo encuentro de oración y confesión, seguido de una charla de Pilar Reyes Jurado, psicóloga y voluntaria del Centro Penitenciario de Alcolea. Por su parte, el martes 28 de octubre, el párroco de Santa María de Gracia de Montalbán, el montillano Miguel Ángel Raigón Rodríguez, presidirá la eucaristía, y el propio Florencio Muñoz García abordará en su ponenciala importancia del amor conyugal como expresión de fe.El miércoles 29 de octubre, la jornada estará marcada por la intervención de Fray Manuel Díaz Buiza, superior del Real Convento de Santa María de Guadalupe, quien dirigirá tanto la eucaristía como la conferencia posterior, tituladaEl jueves 30 de octubre se dedicará especialmente a los enfermos del barrio, con visitas domiciliarias y la unción de enfermos, además de la eucaristía que presidirá el párroco de Santiago Apóstol, Javier González Martínez, y la conferencia, a cargo de Miguel Navarro Márquez y Blanca Lucena Leiva, dos jóvenes montillanos que, este verano, han colaborado con la misión diocesana de Picota, en Perú.La procesión eucarística con el Santísimo recorrerá las calles del barrio el viernes 31 de octubre, antes de la misa presidida por Fernando Suárez Tapiador, quien también ofrecerá una conferencia posterior. La misión concluirá el sábado 1 de noviembre, con un desayuno solidario a beneficio de la Ermita de la Sagrada Familia, seguido del tradicional Rosario de Ánimas de la Santísima Virgen de la Caridad, que regresará en procesión a la Parroquia de San Francisco Solano acompañada por la Capilla Musical Ars Sacra de Sevilla.La eucaristía de clausura y de Acción de Gracias, presidida por Florencio Muñoz García, párroco de San Francisco Solano y consiliario de la hermandad, pondrá el broche final a una semana que combina espiritualidad, compromiso social y comunión vecinal.La Hermandad de la Humildad y Paciencia hunde sus raíces en el año 1988, cuando el entonces párroco de El Santo, Rafael Cerrillo Requena, junto con un grupo de feligreses y devotos, concibieron la idea de fundar una nueva corporación religiosa. Entre los impulsores figuraban nombres como los deo Francisco Tejedera Arrabal, que contribuyeron a consolidar una devoción hoy profundamente arraigada en Montilla.A lo largo de los años, la hermandad ha ido forjando su identidad con una intensa labor espiritual y artística. El imaginero cordobésfue el encargado de realizar la imagen de María Santísima de la Caridad en sus Tristezas, inspirada en las virtudes teologales de San Vicente de Paúl. En 1987, la imagen fue bendecida y aprobada canónicamente, y en 1994 se aprobaron los estatutos de la cofradía.En ese mismo año se encargó el paso de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, diseñado por el propio Rafael Cerrillo Requena y realizado por el artista montillanoen madera de cedro policromada en caoba, con detalles de orfebrería sevillana.El vínculo de la hermandad con la comunidad se ha fortalecido desde su primera estación de penitencia en 1996, marcada por la emoción y la devoción de los vecinos. Ese sentimiento de fe compartida se mantiene vivo en cada culto o acto público, como el que ahora invita a Montilla a participar en una Santa Misión Evangelizadora que une oración, ayuda social y esperanza.