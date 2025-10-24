Montilla celebra hoy el Día de las Bibliotecas con el cuentacuentos 'La vaca Mu'



La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla organiza esta tarde una actividad muy especial con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, que se conmemora cada 24 de octubre. Bajo el lema, la Biblioteca Municipal abrirá sus puertas a las 18:30 horas para acoger un cuentacuentos infantil a cargo de la escritora Lola Marqués Avilés, quien presentará su obra, una historia tierna y divertida que promete arrancar sonrisas y despertar la imaginación de los más pequeños.La actividad, impulsada por la Concejalía de Cultura, nace con un doble propósito: por un lado, fomentar la lectura desde edades tempranas y, por otro, poner en valor el papel esencial que desempeñan las bibliotecas en la sociedad actual.En tiempos marcados por el exceso de información y las noticias falsas, la cita quiere reivindicar estos espacios como lugares de conocimiento, encuentro y pensamiento crítico, donde las palabras y los libros siguen siendo refugio frente al ruido digital.introduce a los niños en el universo de una simpática vaca que, entre carreras y enredos provocados por su curioso nombre, aprende a aceptarse tal y como es. Más allá de su tono humorístico, la narración es también una invitación a reflexionar sobre la identidad y la importancia de quererse a uno mismo. Con un lenguaje cercano y personajes entrañables, la autora consigue conectar con el público infantil y transmitir un mensaje positivo y lleno de ternura.Desde la Concejalía de Cultura se ha hecho un llamamiento a las familias montillanas para que participen en esta jornada, que se presenta como una auténtica fiesta de los libros y de la lectura compartida. “Las bibliotecas son lugares vivos, inclusivos y esenciales para el desarrollo de una sociedad informada y libre”, señalaron desde el área municipal que dirige Soledad Raya, animando a redescubrir estos espacios como punto de encuentro y aprendizaje.Y es que el Día Internacional de las Bibliotecas no solo busca celebrar los libros, sino también recordar el valor del conocimiento libre y el papel de las instituciones culturales en la construcción de un pensamiento crítico. Esta tarde, Montilla volverá a demostrar que, entre cuentos y sonrisas, su Biblioteca Municipal sigue siendo una puerta abierta a la imaginación, a la verdad y al diálogo.