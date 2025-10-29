Segunda victoria para el Sénior Masculino del Club Baloncesto Montilla

Peñarroya Baloncesto 67 -- 75 Club Baloncesto Montilla

Destinia Club Polideportivo Peñarroya Baloncesto: Manu Martín (9), Alberto Castillejo (3), Javi Ramos, Javier Cañete (17), Rafa Cardador, Álex Gallego, Manu Guisado (15), Ricardo Fernández, Carlos Fernández (4), Rafa Barquero (16), Jaime Gómez (3) y Manu Ruiz.

Manu Martín (9), Alberto Castillejo (3), Javi Ramos, Javier Cañete (17), Rafa Cardador, Álex Gallego, Manu Guisado (15), Ricardo Fernández, Carlos Fernández (4), Rafa Barquero (16), Jaime Gómez (3) y Manu Ruiz.

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Guille Salido, Jorge Delgado (5), Víctor Vega (12), Dani Delgado, Miguel Bellido, Edu Merino, Daniel Delgado (6), Rafa Sánchez (7), Álex Herrador, Agus Mora (23), Mario Mesa (7) y Javi Delgado (13).

Guille Salido, Jorge Delgado (5), Víctor Vega (12), Dani Delgado, Miguel Bellido, Edu Merino, Daniel Delgado (6), Rafa Sánchez (7), Álex Herrador, Agus Mora (23), Mario Mesa (7) y Javi Delgado (13).

Parciales: 16-15; 14-28; 18-14; 19-18.



FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

Triunfo vital para el conjunto de David Gómez en su visita a tierras norteñas. Los montillanos alcanzaron un merecido triunfo por ocho puntos de diferencia ante el Club Polideportivo Peñarroya Baloncesto, en un encuentro de menos a más para el plantel vinícola. La mejoría en el acierto en ataque con respecto a anteriores encuentros y el manejo de los instantes finales del encuentro; aspectos a destacar en el triunfo.La contienda comenzó con alternativas en el marcador, siendo la mayor diferencia el 16-8 a favor del cuadro local tras varias acciones consumadas desde el perímetro en el ecuador del primer acto. El plantel montillano reaccionó, observándose un intercambio de ataques donde los visitantes estuvieron más acertados en la definición, llegando al final con un ajustado 16-15.El segundo cuarto comenzó con un parcial de cero a siete a favor de los montillanos. Este momento de dominio visitante decreció con el paso de los minutos, viéndose numerosos ataques fallidos en sendos contendientes. No obstante, el Club Polideportivo Peñarroya consiguió igualar el encuentro a cuatro minutos del descanso, colocando el empate a veinticinco en el electrónico.Una serie de triples y el acierto desde la línea de tiro libre provocó un nuevo parcial favorable a los de David Gómez que permitió al cuadro vinícola marcharse al descanso con un +13 a su favor (30-43), siendo esto determinante en la contienda.Tras el paso por vestuarios, las sensaciones se mantuvieron. El Club Baloncesto Montilla se mostró más intenso que su rival tanto defensivamente como en ataque, siendo determinante otro buen arranque (0-8 de parcial en los primeros minutos).Pese a ello, el conjunto local quiso mantenerse en el partido, subiendo su porcentaje de acierto en ataque y con mejores números en el rebote, colocándose a tanto seis puntos de distancia en la recta final (48-54). Por suerte para los intereses foráneos, el caudal ofensivo cesó en los peñarriblenses y el buen hacer desde el perímetro permitió afrontar el último cuarto con nueve puntos de ventaja.El cuarto período fue determinado por la gestión de los tiempos por parte de un Club Baloncesto Montilla paciente en la elaboración de sus ataques, generoso en las ayudas defensivas y con la calma necesaria para afrontar los intentos por acercarse en el marcador de su rival. Con un buen porcentaje en el tiro libre y manteniendo los números en el juego interior y exterior, los montillanos alcanzaban el definitivo 67-75.