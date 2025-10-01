Montilla estrena una unidad móvil de la Policía Nacional para trámites de DNI y pasaporte



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, presentó ayer junto a la subdelegada del Gobierno en Córdoba y la comisaria principal de la Policía Nacional en Córdoba el nuevo servicio móvil de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte, que comenzará a prestarse de forma periódica en el municipio.Rafael Llamas destacó que “se trata de un avance muy importante en uno de los servicios públicos más demandados por la ciudadanía, ya que evita desplazamientos a Córdoba y facilita la tramitación a personas que, por motivos laborales o personales, tienen dificultad para hacerlo en horario habitual”. Hasta el momento, Montilla disponía de cita previa para expedir el Documento Nacional de Identidad, pero con este sistema móvil los vecinos podrán obtener en un único trámite tanto el DNI como el pasaporte.El regidor montillano puso en valor que este servicio se haya hecho realidad gracias a la colaboración institucional y a la financiación procedente de los fondos europeos, que están permitiendo, en palabras del propio Llamas, dar “un gran impulso para los municipios y, especialmente, para el medio rural”. En ese sentido, afirmó que acercar servicios públicos esenciales ayuda a fijar población al territorio y responde a los retos del desafío demográfico.Durante el acto también intervino la comisaria principal de Córdoba, Lola López, quien explicó que la Policía Nacional desarrolla distintas líneas de modernización dentro del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. Una de las iniciativas más relevantes es la implantación de las unidades móviles BIDOC, vehículos totalmente equipados para expedir documentación en condiciones equivalentes a las oficinas fijas.López señaló que “el principal avance de estas nuevas unidades es que permiten obtener el DNI y el pasaporte en un solo acto, reduciendo desplazamientos, mejorando la accesibilidad y garantizando un servicio más eficiente”. En menos de dos semanas, estas furgonetas ya han visitado varias localidades cordobesas y en los próximos días recorrerán otros quince municipios en función de la demanda.Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, subrayó que “el objetivo es claro: acercar la Administración al ciudadano y facilitar su día a día”. Según detalló, estas unidades móviles permitirán realizar una media de 5.500 DNI y 1.200 pasaportes al mes, con un tiempo estimado de tramitación de apenas 12 minutos por persona.Además, recordó que este nuevo servicio se complementa con los diez puntos fijos deya instalados en la provincia y con otras iniciativas del Gobierno de España que buscan simplificar trámites relacionados con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General o el Servicio Público de Empleo.El Ayuntamiento de Montilla agradeció públicamente la colaboración de la Policía Nacional y de la Subdelegación del Gobierno y animó a la ciudadanía a seguir los canales oficiales, donde se anunciarán las próximas fechas de disponibilidad del servicio. De este modo, Montilla se suma a la lista de municipios que ya se benefician de un recurso que acerca la administración a la gente y alivia la carga de desplazamientos a las capitales.