Montilla pone en marcha un punto de actualización del DNI electrónico

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla y la Policía Nacional presentaron ayer el nuevo Punto de Actualización de Documentación (PAD), un servicio que se presta en la propia Casa Consistorial para la realización de diferentes trámites vinculados al DNI electrónico.Ubicado dentro de las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana, este nuevo dispositivo —integrado por un pequeño ordenador, una pantalla táctil, un teclado y un sistema de tratamiento de huellas dactilares— permite renovar los certificados digitales del DNIe, necesarios para trámites con administraciones locales, autonómicas y estatales, además de cambiar la contraseña del DNI electrónico y registrar el DNI en la app, que permite llevar el documento en el móvil con la misma validez que el físico.Hasta el momento, estas gestiones sólo se podían hacer en las oficinas de la Policía Nacional en Córdoba o, a nivel particular, si se dispone de un lector de tarjetas. Por este motivo, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quiso agradecer ayer la iniciativa del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional por “poner en marcha herramientas que acercan los servicios públicos a todo el territorio, especialmente al ámbito rural”, resaltando que este PAD queda al servicio no sólo de la ciudadanía de Montilla, sino de toda la comarca.Desde la Policía Nacional, la secretaria general de la Comisaría Provincial de Córdoba, la inspectora jefa Encarnación Manrique, recordó que este PAD, el tercero que se instala en la provincia, no sustituye el proceso de expedición o renovación física del DNI –que sigue requiriendo presencia física en una oficina de documentación–, pero sí cubre todas las funcionalidades relacionadas con la identidad digital.Este nuevo punto de actualización del DNI digital estará disponible durante el horario habitual de atención al público del Ayuntamiento, no es necesaria la cita previa y su uso es directo por parte de la persona interesada, si bien el personal municipal está a disposición para resolver dudas y guiar a los usuarios en el proceso.El establecimiento de esta red de PAD por el territorio nacional responde al objetivo de la Policía Nacional de facilitar la realización de gestiones básicas sin tener que acudir físicamente a las comisarias u oficinas provinciales. Su financiación corre a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante fondosde la Unión Europea.