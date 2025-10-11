Montilla celebra este fin de semana los actos centrales en honor a Nuestra Señora de la Aurora

Montilla ha vuelto a vestirse de gala para rendir homenaje a su patrona, Nuestra Señora de la Aurora. La ciudad vive hoy y mañana los actos centrales de una festividad que combina la devoción más arraigada con el sabor de las tradiciones populares, esas que cada segundo domingo de octubre convierten la antigua calle Sotollón en un punto de encuentro para generaciones enteras.
Desde hace días, la Parroquia de San Francisco Solano se ha convertido en el corazón de la celebración. Allí, la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano ha promovido los cultos religiosos que culminarán este fin de semana con la procesión de la Virgen y la esperada Noche de Serenatas, una cita que los montillanos viven con emoción.
La jornada de ayer arrancó temprano, con la ofrenda floral de los escolares, un gesto sencillo pero cargado de simbolismo que cada año llena de color el templo dedicado al santo montillano. Esta tarde, la patrona saldrá en procesión tras la misa que se oficiará a partir de las 18.30 horas.
Acompañada una vez más por la Agrupación Musical La Unión, la patrona de Montilla recorrerá las calles San Francisco Solano, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas, San Juan de Ávila, Corredera, Ballén y San Francisco Solano, donde volverá a recibir el cariño de su pueblo.
Cuando las puertas del templo vuelvan a abrirse al término de la procesión, comenzará una de las noches más esperadas del calendario montillano: la Noche de Serenatas. Será entonces cuando coros y grupos musicales locales entonen sus coplas a la Reina de Montilla, en una tradición que ha logrado mantenerse viva gracias al empeño de la Hermandad y al sentimiento popular que despierta.
El sorteo celebrado hace unos días determinó el orden de actuaciones, que se sucederán entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. El Colegio La Asunción abrirá el turno a las 22.30 horas, seguido por el Grupo Baita a las 22.55. A las 23.20 tomará el relevo la Tuna de Montilla, y poco después, a las 23.45, será el turno de los Auroros de la Centuria Romana Munda.
Ya entrada la medianoche, a las 00.10 horas, actuará el Grupo Cadena; media hora más tarde, a las 00.35, lo hará la Tuna Estudiantil del IES Inca Garcilaso. El Coro de la Hermandad de la Juventud comenzará su serenata a la 1.00 de la madrugada, y la última actuación, a cargo de la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos, está prevista para la 1.25.
Las Coplas de la Aurora son, en esencia, un canto colectivo en honor a la Virgen de la Aurora, que se remonta a tiempos inmemoriales. Tal y como estableció José Miguel Mejías del Río durante la primera fase de elaboración de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, "estas coplas populares se cantaban originalmente durante las vísperas de la procesión de la imagen de la patrona, pero la falta de intérpretes a mediados del siglo XX llevó a su desaparición".
No sería hasta los años setenta, gracias a la intercesión de fieles montillanos y aficionados a la música como Francisco Muñoz Carrasco, presidente de honor de la Centuria Romana Munda, cuando esta tradición se recuperó, adaptándose a los tiempos contemporáneos y consolidándose en la cultura montillana. Desde entonces, las coplas han mantenido su vigencia, integrando diferentes estilos musicales y voces.
Tras cumplir con su cita frente a la imagen de la Virgen, los auroros emprenderán su tradicional ronda por las casas de familiares y amigos. Allí, entre canciones, sopaipas y chocolate, se prolongará la velada hasta altas horas de la madrugada, como manda la costumbre.
La celebración culminará mañana domingo con la misa de las 10.00, que oficiará Florencio Muñoz García, párroco de San Francisco Solano. Tres horas más tarde tendrá lugar la Función Principal de Hermandad, presidida este año por el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, en uno de los momentos más solemnes de la festividad.
El templo en el que nació San Francisco Solano en 1549 compartirá protagonismo con la Plaza de la Rosa, otro de los puntos neurálgicos de este fin de semana festivo. Allí, los puestos de castañas y nueces volverán a llenar de aromas otoñales el corazón de Montilla, mientras distintas hermandades y colectivos —como la Centuria Romana Munda— ofrecerán las tradicionales sopaipas con chocolate, indispensables en esta celebración que cada año reafirma la identidad y la fe de todo un pueblo.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO (ARCHIVO)