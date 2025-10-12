Montilla celebra la festividad de la Virgen de la Aurora

Montilla volvió ayer a vestirse de gala para rendir homenaje a su patrona, Nuestra Señora de la Aurora, en una celebración que une devoción, música y tradición popular, y que este domingo culmina con los actos religiosos más solemnes.
Durante todo el fin de semana, la ciudad se ha convertido en un hervidero de fe y alegría. Desde hace días, la Parroquia de San Francisco Solano late al ritmo de los cultos en honor a la patrona, impulsados por la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano. Allí, donde se respira historia y fervor, se han sucedido los rezos, las ofrendas y los preparativos para una cita que cada segundo domingo de octubre convoca a generaciones enteras de montillanos en torno a la Virgen.
El fin de semana arrancó con la ofrenda floral de los escolares, un gesto cargado de ternura que cada año llena de color el templo del santo montillano. Las flores, traídas por manos pequeñas, fueron depositadas ante la imagen de la Virgen como símbolo de la devoción más pura, esa que se hereda sin saberlo, de padres a hijos.
Ya por la tarde, a partir de las 19.30 horas, la patrona salió en procesión acompañada magistralmente por la Agrupación Musical La Unión. Su paso por las calles San Francisco Solano, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas, San Juan de Ávila, Corredera, Ballén y, de nuevo, San Francisco Solano, dejó a su paso un rastro de emoción. Desde los balcones engalanados cayeron pétalos y oraciones, y el murmullo de las campanas se mezcló con las coplas que le dedicaron los escolares de la localidad, creando una estampa que solo Montilla sabe ofrecer.
Cuando la procesión regresó al templo, la ciudad apenas tuvo tiempo de respirar. Porque entonces comenzó una de las veladas más esperadas del año: la Noche de Serenatas. Una cita que, más allá de su carácter festivo, encierra una de las tradiciones más antiguas y queridas de Montilla.
El sorteo celebrado días atrás ya había determinado el orden de actuaciones. A las diez y media de la noche abrió el turno el Colegio La Asunción, seguido por el Grupo Baita y la Tuna de Montilla, que llenaron de melodías las inmediaciones de la iglesia de El Santo.
Poco antes de la medianoche, los Auroros de la Centuria Romana Munda entonaron sus coplas, seguidos por el Grupo Cadena y la Tuna Estudiantil del IES Inca Garcilaso. Las voces del Coro de la Hermandad de la Juventud resonaron a la una de la madrugada, y el cierre, tan simbólico como emocionante, corrió a cargo de la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos, que puso el broche de oro a su cuadragésimo aniversario.
Fundada oficialmente el 8 de octubre de 1985 por antiguos pupilos del sacerdote salesiano Antonio Ferrete Carrasco —Hijo Predilecto de Montilla, fallecido en 2011—, la formación ha sido durante cuatro décadas auténtica embajadora de la ciudad.
Sus guitarras, bandurrias y laúdes han sonado en países como Francia, Italia, Alemania, Mónaco o Suiza, además de en innumerables certámenes por toda España. En su trayectoria figuran casi un centenar de premios y una discografía que recoge parte de su historia: Solera... (1996), La Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos en Directo (2000), Concierto 20.º aniversario y Serenata: Concierto 25.º aniversario. Anoche, su actuación ante la Virgen tuvo un significado especial: cerrar con música cuatro décadas de vida y amistad, en el mismo lugar donde todo comenzó.
Junto a ellos, la Tuna de Montilla también celebró su propio aniversario. Fundada en 1980 con la idea de ofrecer las tradicionales serenatas a Nuestra Señora de la Aurora, la formación ha sido testigo de cuatro generaciones de tunos.
Su origen se remonta a la colaboración con la Tuna de Económicas de Málaga, que apadrinó su nacimiento durante una Noche de la Aurora de hace ahora cuarenta años. Desde entonces, su trayectoria está jalonada de premios y reconocimientos en certámenes de toda España, lo que la ha consolidado como una de las agrupaciones más queridas de la ciudad.
Las serenatas se prolongaron hasta bien entrada la madrugada, entre guitarras y bandurrias que se entrelazaban con el aroma del chocolate caliente y las sopaipas. Los auroros, tras cumplir su cita frente a la imagen de la Virgen, emprendieron su tradicional ronda por las casas de familiares y amigos, donde la velada continuó en un ambiente de fraternidad.
Las Coplas de la Aurora, interpretadas con la emoción intacta de antaño, son mucho más que un canto religioso. Como explicó el investigador José Miguel Mejías del Río durante la elaboración de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, "estas melodías forman parte de la memoria colectiva de Montilla y están profundamente arraigadas en su identidad cultural".
Según el especialista, las coplas populares que se entonaban en las vísperas de la procesión desaparecieron a mediados del siglo XX por falta de intérpretes, pero fueron recuperadas en los años setenta gracias a montillanos como Francisco Muñoz Carrasco, presidente de honor de la Centuria Romana Munda.
Desde entonces, las Coplas de la Aurora han sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Hoy conviven en ellas las voces corales y las melodías ligeras, los acordes de la guitarra y la dulzura del laúd, la emoción del canto colectivo y el respeto por la tradición.
"Predominan los cordófonos, como la guitarra, el laúd o la bandurria, aunque también se suman panderetas y, en ocasiones especiales, el piano o el órgano", detalló Mejías, subrayando que lo importante no es el corpus instrumental del que se nutren las formaciones, sino el espíritu que las acompaña.
Porque la Noche de Serenatas no solo mantiene viva esta herencia cultural, sino que refuerza los lazos de una ciudad que se reconoce en su música. Y es que, más allá de la devoción, las coplas son un reflejo del carácter montillano: hospitalario, alegre y profundamente ligado a sus raíces.
Este domingo, la celebración pone su punto final. Primero, con la misa de las diez de la mañana, oficiada por el párroco de San Francisco Solano, Florencio Muñoz García. Y a la una de la tarde tendrá lugar la Función Principal de Hermandad, presidida por el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, en uno de los momentos más solemnes y esperados de las fiestas patronales.
Mientras tanto, la vida bulle en las calles. En la Plaza de la Rosa, los puestos de castañas y nueces llenan de aromas otoñales el corazón de Montilla. Allí, la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza ofreció ayer las tradicionales sopaipas con chocolate, indispensables en esta cita que combina lo sagrado con lo cotidiano.
Una merienda que también se disfrutó en la sede de la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano y, cómo no, en la Casa de los Romanos, en la calle Las Salas, donde llegaron a servir sopaipas aptas para personas celíacas.
Así, entre rezos, canciones y sabores, Montilla despide un fin de semana que reafirma su identidad y su fe. Porque cada segundo domingo de octubre, cuando suenan las guitarras y el aire huele a castañas y nueces, la ciudad vuelve a reconocerse a sí misma bajo la mirada serena de la Virgen de la Aurora.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR