La Diputación concede una subvención de 60.000 euros para las obras en la iglesia de San Agustín

Un templo singular con cinco siglos de historia

La Parroquia de San Sebastián ha recibido una subvención excepcional de la Diputación de Córdoba, por un importe de 60.000 euros, destinada a sufragar las obras de urgencia en la iglesia de San Agustín. La ayuda, según confirmó ayer el párroco Antonio Ramírez Climent, permitirá afrontar parte de los graves problemas estructurales detectados durante los trabajos de rehabilitación de este emblemático templo montillano.Las obras, que se desarrollan desde hace meses en la iglesia de San Agustín, sacaron a la luz un deterioro mucho más profundo del previsto. Al retirar el tejado, los técnicos descubrieron un grave daño en la estructura de la cubierta, así como diversas grietas provocadas por asentamientos diferenciales en los muros de piedra y tapial del presbiterio. Este escenario, no contemplado inicialmente, obligó a replantear la intervención y encareció considerablemente el coste total del proyecto, lo que impedía acometer la rehabilitación completa.La subvención concedida ahora por la Diputación se solicitó precisamente a raíz de estos contratiempos. Su finalidad es contribuir a sufragar los trabajos más urgentes y frenar el deterioro del edificio, que lleva años siendo objeto de preocupación tanto por parte de la comunidad parroquial como de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.Esta ayuda económica llega después de que el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, mostrara a finales del pasado mes de junio su compromiso “directo e inmediato” con la restauración del templo,con el párroco de San Sebastián y con representantes de la Comisión Pro-Restauración de San Agustín. En aquella reunión, Fuentes se mostró plenamente consciente de la trascendencia patrimonial, histórica y social del edificio, que constituye un verdadero emblema de la Semana Santa montillana.De hecho, la Comisión Pro-Restauración agradeció entonces la “rapidez, buena voluntad y predisposición” con la que el presidente de la institución provincial atendió la solicitud de ayuda, así como la mediación de Auxiliadora Moreno Rueda, delegada especial de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana.La iglesia de San Agustín forma parte del antiguo convento del mismo nombre fundado en el año 1520 y, desde su origen, ha sido un referente de la espiritualidad agustiniana en la provincia. Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento, su conservación ha sido desde hace décadas un motivo de preocupación.Tras numerosos intentos de restauración frustrados, fue a raíz del último impulso institucional cuando se inició un proyecto ambiciosoy una aportación inicial del Obispado de Córdoba superior a los 270.000 euros. No obstante, el hallazgo de vigas podridas y maderas deterioradas obligó a reformular todo el planteamiento técnico, disparando los costes previstos y poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto.Ante esta situación, la Comisión Pro-Restauración presentó el pasado 19 de junio una, con el objetivo de movilizar a la ciudadanía y obtener los fondos necesarios para culminar la intervención.La iniciativa —impulsada junto a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores— propone un sistema de microdonaciones basado en la adquisición simbólica de las piezas de mármol que cubrirán el nuevo suelo del templo: 1.700 losas blancas y rojas que pueden ser “apadrinadas” por cualquier persona.Cada losa tiene un precio de 25 euros, y el nombre del donante quedará reflejado, según explicó Antonio Ramírez Climent. “Las personas que colaboren podrán desgravarse la ayuda en la Declaración de la Renta del próximo año, pero es necesario aportar nombre, DNI y domicilio. Si no, no sirve”, detalló el párroco.Los canales de colaboración habilitados incluyen una cuenta bancaria en CajaSur (ES25 0237 4456 4091 7419 5784) y un número de Bizum (11150). Además, las losas pueden adquirirse en comercios locales, espacios colaboradores y, de forma permanente, en la Parroquia de San Sebastián.La ayuda comprometida por la Diputación de Córdoba supone un paso firme y esperanzador para salvar este espacio histórico, pero desde la Comisión Pro-Restauración insisten en que la colaboración ciudadana seguirá siendo determinante. "San Agustín no es solo una iglesia, es un testimonio vivo de lo que fuimos y de lo que todavía somos como pueblo", han reiterado en diversas ocasiones sus miembros.A la espera de una rueda de prensa que se convocará en los próximos días para ofrecer más información, el párroco de San Sebastián mantiene abierta la posibilidad de colaborar directamente en las obras. Mientras tanto, los impulsores de la iniciativa confían en que esta ayuda de la Diputación marque un punto de inflexión para devolver al templo el esplendor que el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas han intentado arrebatarle.