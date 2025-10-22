Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital, gracias a la colaboración de Alfacamp, programa de aceleración para startups, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros portales especializados. Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.
Técnico administrativo (Montilla)La empresa Lucas Rojas, referente nacional en suministros de papelería, mobiliario e informática con más de seis décadas de trayectoria, selecciona técnico o técnica administrativo o administrativa para el área de análisis y gestión de contratos en Montilla. La persona incorporada se encargará de la revisión documental, elaboración de informes y hojas de cálculo avanzadas, coordinación con distintos departamentos y apoyo en licitaciones públicas y privadas. Se requiere grado en Derecho, ADE o similar, manejo avanzado de Excel y capacidad analítica. Se ofrece jornada completa, formación inicial, estabilidad laboral y contrato indefinido tras periodo de prueba. Las personas interesadas pueden enviar su currículum a empleo@lucasrojas.com.
Prácticas como 'Intern' (Montilla)Carrier busca un Estudiante en Prácticas para un puesto de Intern, Field Svc en su división de Aftermarket & Service, con sede en Montilla, Andalucía. Esta es una oportunidad excepcional para que un estudiante se sumerja en el sector de servicios, una pieza clave dentro de la industria. Aunque no se detallan los requisitos específicos de estudios ni el tipo de contrato, esta posición suele ofrecer una primera experiencia profesional valiosa en un entorno corporativo de gran envergadura. Carrier, como empleador, se rige por una política de igualdad de oportunidades y acción afirmativa, garantizando que todos los candidatos calificados sean considerados sin distinción. Esta cultura de inclusión y respeto proporciona un ambiente de trabajo enriquecedor para los nuevos talentos. El rol está diseñado para ofrecer una visión práctica sobre la gestión y operación de servicios postventa, permitiendo al candidato desarrollar habilidades técnicas y profesionales esenciales. Oferta disponible en este enlace.
Técnico de Archivo y Digitalización (Córdoba)Supera Gestión Integral de Servicios SL. está buscando personal para un puesto de Archivo y Digitalización de Documentos en Córdoba. Esta oferta está dirigida específicamente a personas con Certificado de Discapacidad (igual o superior al 33%) o Incapacidad Permanente, buscando así promover la inclusión laboral. Las funciones principales incluyen el archivo documental por orden alfabético, la digitalización de expedientes, y tareas de recepción telefónica y atención al cliente. La empresa ofrece un contrato inicial de Tiempo Completo de carácter anual, con una perspectiva real de transformarse en indefinido posteriormente, lo que representa una excelente estabilidad profesional. El horario es de lunes a viernes, con jornada partida de mañana y tarde. Además, se requiere el manejo de Paquete Office y disponer de vehículo propio. El salario competitivo se sitúa en 1.381 euros brutos mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Operario/-a de producción (Montilla)La empresa Navisa Industrial Vinícola Española, S.A. ha abierto una convocatoria para cubrir una vacante de operario u operaria de Producción en sus instalaciones de Montilla. La oferta se dirige a personas que buscan iniciar su trayectoria laboral en la industria vinícola, ya que la compañía no requiere experiencia mínima ni estudios específicos. Las funciones principales del puesto se centrarán en el envasado de vinos, los trasiegos, las tareas de limpieza y otras labores varias de bodega. Se valorará de forma positiva que los candidatos cuenten con el carné y manejo de carretilla elevadora. Se ofrece un contrato cuya modalidad no está especificada, pero que garantiza una jornada intensiva de mañana (completa), facilitando así la conciliación. El salario anual bruto se sitúa en la banda de 16.000 a 17.000 euros. Oferta disponible en este enlace.
Oficial de carpintería (Montilla)Onesta ha abierto la selección para un Oficial de Primera Instalador de Carpintería Estructural con base en Montilla, que tendrá un rol clave en la organización de obras. El candidato ideal debe ser un carpintero de madera experimentado, responsable y con demostrada capacidad de liderazgo para dirigir y coordinar equipos de montaje e interpretar planos. Este puesto, que se ofrece en modalidad de media jornada y completamente presencial, requiere disponibilidad para desplazarse y pernoctar por toda Andalucía de lunes a viernes. Además de las tareas de instalación y montaje, el oficial se encargará de supervisar la ejecución, gestionar la entrega de la obra, hacer cumplir las normativas de Prevención de Riesgos Laborales y controlar los gastos del equipo. La empresa ofrece un salario de entre 20.000 y 25.000 euros brutos anuales y proporciona formación continua en sistemas de bioconstrucción y tecnología de la madera. Oferta disponible en este enlace.
Docente de módulo formativo (Cabra)Se oferta un puesto de trabajo para docente del módulo formativo SSCG18 Atención integral y centrada en la persona para profesionales de atención continuada en centros y domicilios, en Cabra. El contrato será laboral fijo discontinuo, a jornada completa y en horario de mañana (de 8.00 a 15.00 horas), con un salario bruto mensual de 2.800 euros, con pagas extras prorrateadas. Las personas candidatas deberán cumplir todos los requisitos establecidos para los formadores en el programa formativo correspondiente y contar con titulación en medicina, psicología, pedagogía, integración social, terapia ocupacional, trabajo o educación social, enfermería, fisioterapia o sociología. Se valorará la posesión del máster en formación del profesorado y conocimientos en recursos didácticos y docencia. Oferta disponible en este enlace.
Ingeniero agrónomo (Córdoba)Empresa especializada en soluciones avanzadas de endoterapia arbórea ofrece un puesto de trabajo para doctor ingeniero agrónomo en el área de I+D+i y desarrollo de mercados en Oriente Medio, con sede en Córdoba. La persona seleccionada liderará proyectos de innovación, investigación aplicada y expansión internacional, centrados en el arbolado ornamental y las palmeras. Se requiere doctorado universitario, especialización en nutrición, fertilización y biocontrol de árboles, así como experiencia mínima de 120 meses en el ámbito. Es imprescindible nivel C1 de inglés y árabe, C2 de persa y disponibilidad para viajar. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes, de 7.00 a 15.00 horas, y salario de 2.200 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Operarios de molino (Cabra)Se ofrece empleo para operario de molino o almazara en Cabra. Las personas seleccionadas asistirán al maestro de molino en las tareas diarias, manteniendo el orden y la limpieza en la zona de trabajo. Entre sus funciones destacan el control del llenado y temperatura de las batidoras, la limpieza de tamices, cajones y suelos, el mantenimiento básico de la maquinaria y la toma de muestras para laboratorio. Se requiere experiencia mínima de seis meses en el puesto, título de ESO, permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Se ofrece contrato temporal de 180 días, jornada completa, horario rotativo (mañana, tarde y noche) y salario de 1.450 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Peón electricista (La Carlota)La empresa Iluminaciones Campos ofrece empleo para peón electricista en La Carlota, dentro del sector de iluminación de eventos. El puesto requiere permiso de conducir tipo B y se valoran conocimientos en electricidad, así como disponer del permiso C y del CAP. Se busca una persona con capacidad de trabajo en equipo y disponibilidad para desplazamientos y estancias temporales fuera de su residencia habitual. La incorporación será inmediata. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, a jornada completa, con horario diurno o nocturno según zona de trabajo y un salario bruto mensual de 1.400 euros, con las pagas extras prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
Pintores (Córdoba)Se ofrece empleo para oficiales de pintura en Córdoba. Las funciones del puesto incluyen el lijado de paramentos, la aplicación de plastecidos y el pintado de interiores y exteriores. Se requiere experiencia mínima de 12 meses en trabajos de pintura o empapelado, además de permiso de conducir tipo B y vehículo propio. La empresa ofrece un contrato laboral temporal con una duración estimada de 60 días, a jornada completa y en horario de 8.00 a 16.00 horas. La remuneración establecida es de 1.500 euros brutos mensuales, con pagas extraordinarias prorrateadas. Se valorará la capacidad para trabajar de forma precisa y mantener el orden en las tareas asignadas. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
