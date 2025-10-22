La pianista Siqian Li actúa este jueves en el Teatro Garnelo dentro del Orozco Festival

La pianista china Siqian Li ofrecerá mañana jueves, 23 de octubre, un concierto gratuito en el Teatro Garnelo de Montilla dentro del XXIII Orozco Piano Festival, un certamen que este año amplía su presencia más allá de la capital cordobesa con dos recitales previos en municipios de la provincia.El recital, que comenzará a las 20.00 de la tarde, forma parte de una edición que reunirá 13 conciertos y 15 pianistas de ocho nacionalidades distintas, consolidando al festival como una de las citas más relevantes del panorama pianístico nacional. En Montilla, el protagonismo recaerá en una artista que, pese a su juventud, ha conquistado escenarios emblemáticos de todo el mundo con su elegancia, dinamismo y virtuosismo.Siqian Li, reconocida por lacomo una estrella emergente del mundo del piano, ha actuado en salas tan prestigiosas como la Bridgewater Hall de Mánchester, la Royal Concert Hall de Nottingham, la Forbidden City Concert Hall de Pekín o la Yamaha Concert Hall de Ginza (Tokio). También ha sorprendido en espacios menos convencionales, como el Leighton House Museum de Londres o el Fidelio Café, donde su interpretación ha sido descrita como "profunda" y "conmovedora".La pianista presentará en Montilla un programa ecléctico y exigente, con obras de Schubert, Strauss, Say, Albéniz, Ravel y Vecsey, una selección que recorrerá estilos y épocas y que promete emocionar a los asistentes. En palabras de los organizadores, “Siqian Li interpreta con una gran profundidad y ello la ha hecho acreedora de numerosos premios en todo el mundo”.Formada en el Conservatorio Central de Música de Pekín junto a la profesora Huiqiao Bao, Siqian Li fue la primera pianista en recibir el diploma y beca “Lo mejor de lo mejor – Talento superior e innovador” otorgado por el Ministerio de Cultura de China, un reconocimiento que subraya su brillante trayectoria y su compromiso con la excelencia artística.El paso del Orozco Piano Festival por Montilla marca el inicio de un mes de intensa actividad musical que continuará hasta el 21 de noviembre en Córdoba, con figuras internacionales como el argentino Nelson Goerner o el canadiense Marc-André Hamelin, así como la participación de la Orquesta de Córdoba, el Coro Ziryab y la Camerata Gala.De este modo, Montilla se convierte en una de las puertas de entrada al festival, acercando a su público una de las propuestas culturales más prestigiosas del calendario otoñal cordobés. Y es que, en palabras de los promotores, “su elegancia, dinamismo y su virtuosismo y talento musical la han situado como uno de los valores actuales más destacados por la crítica especializada”. El Teatro Garnelo se prepara así para recibir una velada en la que el piano será el único protagonista y en la que Montilla volverá a vibrar con una artista que ha hecho del teclado su forma más pura de expresión.