La Diputación se compromete a apoyar la rehabilitación de la iglesia de San Agustín

Un templo singular con cinco siglos de historia

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha ofrecido su colaboración "directa e inmediata" para solventar los problemas estructurales más urgentes que presenta la iglesia de San Agustín en Montilla, tras reunirse la pasada semana con el párroco de San Sebastián, Antonio Ramírez Climent, y con representantes de la Comisión Pro-Restauración de este emblemático templo, cuya situación preocupa a muchos fieles y a los integrantes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.El encuentro, que tuvo lugar en la tarde del pasado lunes en el Palacio de La Merced. sede de la institución provincial, se centró en la falta de financiación que atraviesa actualmente el proyecto de rehabilitación del templo, especialmente tras el descubrimiento de graves daños estructurales que han obligado a rediseñar la intervención prevista, incrementando de forma considerable su coste.La situación, que, ha sido calificada por los impulsores del proyecto como “crítica” y amenaza con paralizar unas obras que se vienen desarrollando desde hace semanas en el templo de la calle Ancha, auténticode la Semana Santa local.Durante la reunión, Salvador Fuentes mostró una "actitud receptiva y comprometida", según desvelaron fuentes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, que añadieron que el presidente de la Diputación afirmó ser "plenamente consciente" de la trascendencia que la iglesia de San Agustín tiene para Montilla, no solo por su valor artístico y patrimonial, sino también por el fuerte vínculo religioso y social que mantiene con la Semana Santa. Por ese motivo, expresó su voluntad de colaborar desde la Diputación “de manera inmediata” para hacer frente a las necesidades más urgentes de la rehabilitación.La Comisión Pro-Restauración de San Agustín, encabezada por el propio Antonio Ramírez Climent, trasladó su agradecimiento al presidente de la institución provincial por la “rapidez, buena voluntad y predisposición” con la que atendió la solicitud de ayuda.Del mismo modo, quisieron destacar el papel desempeñado por las personas que han facilitado la celebración de este encuentro, entre ellas, Auxiliadora Moreno Rueda, delegada especial de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba.La iglesia de San Agustín forma parte del antiguo convento del mismo nombre fundado en el año 1520 y, desde su origen, ha sido un referente de la espiritualidad agustiniana en la provincia. Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento, su conservación ha sido desde hace décadas un motivo de preocupación.Tras numerosos intentos de restauración frustrados, fue a raíz del último impulso institucional cuando se inició un proyecto ambiciosoy una aportación inicial del Obispado de Córdoba superior a los 270.000 euros. No obstante, el hallazgo de vigas podridas y maderas deterioradas obligó a reformular todo el planteamiento técnico, disparando los costes previstos y poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto.Ante esta situación, la Comisión Pro-Restauración presentó el pasado 19 de junio una, con el objetivo de movilizar a la ciudadanía y obtener los fondos necesarios para culminar la intervención.La iniciativa —impulsada junto a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores— propone un sistema de microdonaciones basado en la adquisición simbólica de las piezas de mármol que cubrirán el nuevo suelo del templo: 1.700 losas blancas y rojas que pueden ser “apadrinadas” por cualquier persona.Cada losa tiene un precio de 25 euros, y el nombre del donante quedará reflejado, según explicó Antonio Ramírez Climent. “Las personas que colaboren podrán desgravarse la ayuda en la Declaración de la Renta del próximo año, pero es necesario aportar nombre, DNI y domicilio. Si no, no sirve”, detalló el párroco.Los canales de colaboración habilitados incluyen una cuenta bancaria en CajaSur (ES25 0237 4456 4091 7419 5784) y un número de Bizum (11150). Además, las losas pueden adquirirse en comercios locales, espacios colaboradores y, de forma permanente, en la Parroquia de San Sebastián.La ayuda comprometida por la Diputación de Córdoba supone un paso firme y esperanzador para salvar este espacio histórico, pero desde la Comisión Pro-Restauración insisten en que la colaboración ciudadana seguirá siendo determinante. "San Agustín no es solo una iglesia, es un testimonio vivo de lo que fuimos y de lo que todavía somos como pueblo", han reiterado en diversas ocasiones sus miembros.Con el respaldo institucional, el esfuerzo parroquial y la implicación de la ciudadanía, Montilla podría estar más cerca de devolver el esplendor perdido a uno de sus templos más emblemáticos. Pero el tiempo apremia y los recursos, aún hoy, siguen siendo insuficientes.