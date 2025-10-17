Eva Millán llevará su cocina en directo a la Primera Jornada Gastronómica de la Plaza de Abastos

Una embajadora de la cocina de cercanía

La Plaza de Abastos de Montilla acogerá mañana sábado, a partir de las 10.30 de la mañana, la Primera Jornada Gastronómica, una cita que combinará cocina en directo, degustaciones y música con el propósito de dinamizar el comercio local y fomentar el consumo de proximidad. La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Montilla, reunirá a comerciantes y visitantes en torno a los sabores de la propia plaza, en una jornada que promete ser un punto de encuentro entre tradición y creatividad culinaria.“El objetivo es reforzar el tejido comercial de Montilla y poner en valor el producto de cercanía”, afirmó el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, quien destacó la buena sintonía entre el Consistorio y los comerciantes. “A veces las iniciativas parten del Ayuntamiento y, otras, surgen desde la propia plaza, pero lo importante es ir de la mano y seguir generando vida en este espacio”, añadió Rosales.A partir de las 10:30 de la mañana, los fogones se encenderán de la mano de la reconocida chef Eva Micaela Millán,y figura muy querida en Montilla por su implicación en proyectos gastronómicos y sociales.Con productos aportados por los once puestos participantes —entre ellos, dos bares—, Eva Millán elaborará en directo varias recetas que reinterpretarán el sabor local con un toque de alta cocina: dos potajes (uno tradicional y otro de langostinos), un revuelto de setas y las tradicionales gachas como broche dulce.La degustación será gratuita presentando un ticket que podrá conseguirse con cada compra realizada hasta este mismo sábado. A partir de las 13:00 de la tarde, los platos se servirán acompañados de música en directo y de tapas especiales preparadas por los bares de la plaza. “Queremos ofrecer una experiencia diferente hecha con productos de aquí y con una chef de primer nivel como Eva Millán”, explicó la comerciante Vanessa Hidalgo, una de las impulsoras de la actividad.Eva Micaela Millán no necesita presentación en Montilla. Subcampeona de la primera edición de MasterChef en Televisión Española y, la cocinera ha mantenido siempre un fuerte vínculo con Montilla y con la promoción de los productos locales. Licenciada en Biología y con formación en Calidad, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Millán ha combinado ciencia y gastronomía para transmitir un mensaje claro: cocinar bien empieza por conocer bien los alimentos.Su trayectoria profesional es tan amplia como diversa. Tras su paso por, publicó el libro Ly se trasladó a México, donde trabajó como jefa de cocina en el Camaleón Mayakoba Golf Club, un exclusivo complejo hotelero de Playa del Carmen.En 2021, el Ayuntamiento de Montilla la designó embajadora del, y en los últimos años ha impartido talleres yen el marco de iniciativas como, tanto para público infantil como adulto.Su compromiso con el producto de cercanía la ha llevado a participar como jurado en certámenes gastronómicos nacionales, como el, y a reivindicar siempre la riqueza de la cocina cordobesa, con guiños al salmorejo, al ajoblanco montalbeño o a los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.Además del atractivo gastronómico, la jornada servirá para poner en valor la actividad comercial de este enclave histórico. En palabras de Valeriano Rosales, el evento es “un paso más en la estrategia de revitalización de la Plaza de Abastos”, un espacio que busca adaptarse a las nuevas tendencias sin perder su esencia tradicional.El responsable municipal de Comercio adelantó, además, que el Ayuntamiento de Montilla abrirá en los próximos días la licitación de los cuatro puestos aún disponibles y que se ha solicitado una subvención autonómica para instalar tres pantallas informativas dentro del plan de modernización de este mercado centenario.La actividad de ,añana, concebida como una fiesta de los sentidos, quiere mostrar que los sabores de siempre pueden seguir conquistando al público actual si se presentan con cercanía, pasión y creatividad. Y en ese propósito, Eva Millán se convierte en la mejor embajadora de la gastronomía montillana: una cocinera que ha llevado el nombre de su ciudad desde los platós de televisión hasta los fogones del Caribe mexicano, y que mañana volverá a cocinar en casa, rodeada de los productos y las personas que la vieron crecer.