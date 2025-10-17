El trío montillano Soncalson rendirá homenaje a Betty Missiego en Montalbán

El trío montillano Soncalson ofrecerá mañana sábado, en el Teatro Municipal de Montalbán de Córdoba, un espectáculo cargado de emoción y nostalgia bajo el título. El concierto, que dará comienzo a las 12:15 del mediodía, propone un recorrido apasionante por los boleros que han dejado huella en la memoria colectiva y culminará con un sentido homenaje a la artista Betty Missiego, figura entrañable y muy querida por los integrantes del grupo.El espectáculo promete ser mucho más que un recital musical. Será una mañana de emociones intensas, donde cada acorde, cada verso y cada pausa invitarán al público a viajar por los recuerdos que solo los boleros son capaces de despertar. “Será un recorrido apasionante por los boleros que nos han marcado el alma”, anuncian desde la formación, convencidos de que la cita dejará una huella profunda en los espectadores que puedan asistir.La propuesta mantiene viva la esencia de Soncalson, un grupo que ha sabido conjugar la pasión del folclore latinoamericano con la sensibilidad andaluza. En este nuevo encuentro, la música se convierte en hilo conductor de una historia compartida con Betty Missiego, artista de origen peruano que ha formado parte esencial de la trayectoria del trío montillano, formado por Rafael Ramírez Mármol, Antonio Bellido Barranco y Raúl Gómez Gómez.Y es que la relación entre Soncalson y Betty Missiego va más allá de los escenarios. Hace ahora tres años, el trío montillano y la artista hispano-peruana compartieron un momento especialmente emotivo con motivo del bautizo de una rotonda en Benalmádena que lleva el nombre de la cantante.Aquel acto, previsto originalmente antes de la pandemia, sirvió para reafirmar los lazos entre la artista y los músicos montillanos. “Para nosotros es todo un orgullo que Betty haya querido que la acompañemos y cantemos con ella”, expresó entonces Antonio Bellido, uno de los componentes de la formación.En aquella ocasión, el trío interpretó algunos de los temas más representativos del espectáculo conjunto, una producción que recibió una gran acogida y que no se descarta retomar en el futuro. Aquel vínculo artístico y personal ha inspirado, en buena medida, este nuevo tributo que ahora llega al escenario montalbeño.El homenaje no es casual. Betty Missiego ha dejado una huella indeleble en la música y en el corazón de quienes la conocen. Su trayectoria incluye hitos como el primer premio de Interpretación en el Festival de la Canción de Benidorm y el segundo lugar en el Festival de Eurovisión de 1979, donde representó a España. Su voz, cálida y reconocible, ha resonado en escenarios tan emblemáticos como el Olympia de París, uno de los templos mundiales de la música.Además de su carrera artística, Missiego ha sido reconocida por su compromiso humano. Así lo recordó en su día Pablo Centella, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena, al afirmar que “Betty se integró en nuestro municipio desde el primer día, siendo embajadora de Benalmádena allá donde va, con su participación desinteresada en multitud de eventos y actos solidarios”.Ahora, Soncalson le devuelve parte de ese cariño con, un espectáculo que promete unir generaciones alrededor de melodías eternas, cargadas de poesía y sentimiento. Porque, como suelen decir los amantes del género, cada bolero es una vida contada en tres minutos, y mañana sábado, en el Teatro Municipal de Montalbán, esas vidas sonarán más vivas que nunca.