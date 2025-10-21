El Solera Lab acogerá un foro sobre emprendimiento enoturístico en Montilla



El Ayuntamiento de Montilla celebrará mañana la segunda jornada del ciclo de encuentros sobre emprendimiento en el espacio Solera Lab, un foro concebido para fomentar la creación de proyectos empresariales y dar visibilidad a nuevas formas de innovación en la ciudad.El nuevo encuentro estará centrado en el emprendimiento turístico y enoturístico, un sector que, como reconocen desde el propio Consistorio, representa uno de los pilares del desarrollo económico y cultural del municipio. La cita, que se desarrollará entre las 9.00 y las 12.30 del mediodía, contará con la participación de técnicos de turismo, representantes de bodegas y almazaras, así como diversos agentes del sector turístico de la Campiña Sur.Este foro se enmarca en el ciclo de tres sesiones iniciado el pasado 9 de octubre, cuando el Solera Lab acogió la primera jornada dedicada al emprendimiento cultural, protagonizada por los creadores Dany Ruz y Andrés Berlanga, quienes compartieron con el público su experiencia en la gestión cultural y las industrias creativas. Aquel primer encuentro reunió a emprendedores locales, estudiantes y representantes del sector cultural en un ambiente de diálogo y colaboración.Durante aquella apertura del ciclo, el teniente de alcalde de Desarrollo Local, Valeriano Rosales, destacó que la iniciativa responde a una doble finalidad: “difundir el espacio Solera Lab y facilitar a la ciudadanía que conozca las distintas formas de emprendimiento que existen hoy en día”. El edil montillano añadió que las tres jornadas permitirán “abordar la cultura, el turismo y la juventud como ámbitos estratégicos del emprendimiento en Montilla”.En relación con la segunda sesión, que se celebra mañana, Carmen Bugella, responsable de Prensa de la Mancomunidad Campiña Sur, adelantó algunos de sus contenidos. “Será una jornada participativa en la que se intercambiarán experiencias entre técnicos de turismo, bodegas, almazaras y agentes del sector. Contaremos con la empresa Milamores Turismo, de Ronda, con la Asociación Emcotur y con mesas de trabajo dinamizadas por el GDR Campiña Sur y la Ruta del Vino Montilla-Moriles”, explicó.El ciclo se cerrará en noviembre con una tercera cita dirigida por la Asociación Juvenil Remonta, centrada en el emprendimiento joven y en las nuevas formas de empleo vinculadas a la economía social y digital. Un cierre que pretende visibilizar el talento emergente y el papel de la juventud en el tejido emprendedor de Montilla.Rosales recordó que el espacio Solera Lab, creado hace un año por el Ayuntamiento, “cuenta actualmente con un 75 por ciento de ocupación, con seis de sus ocho puestos de trabajo ya utilizados por personas que están desarrollando sus proyectos empresariales”.Valeriano Rosales subrayó además que else ha consolidado como “un entorno de oportunidades y colaboración, abierto a cualquier persona que quiera emprender, sin importar su edad”, y añadió que “cada vez más personas de 40 o 50 años deciden reinventarse y emprender un nuevo camino profesional”.El Solera Lab se ha convertido, en apenas un año de vida, en uno de los principales espacios de referencia para el emprendimiento local, ofreciendo un entorno colaborativo, gratuito y dinámico. En ese sentido, forma parte de la estrategia municipal de fomento del empleo y el desarrollo económico, impulsada desde el Área de Desarrollo Local, que en las próximas semanas dará a conocer la resolución de las ayudas 2025 a la creación de empresas y al alquiler de locales, además de la licitación para la ocupación de una nave industrial en el vivero municipal.Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Montilla busca fortalecer la red de emprendedores del municipio y ofrecer herramientas reales para que los proyectos locales puedan consolidarse, crecer y conectar con otros territorios. Y es que, más allá del intercambio de ideas, estos encuentros son también una invitación a creer en el potencial de la ciudad como punto de partida para nuevas oportunidades.