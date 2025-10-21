Joaquín Castaño protagoniza una nueva entrega de 'A pie de calle'

El creador pacense Joaquín Castaño protagoniza en este mes de octubre el proyecto cultural, una iniciativa impulsada por Manuel Portero Laguna con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a los ciudadanos de Montilla a través de una muestra visible desde el escaparate de NUDE, en la calle Corredera.El programa, concebido como una forma de sacar el arte a la vida diaria, busca que las personas que paseen en estos días por la Corredera puedan encontrarse con las obras en su camino habitual, sin necesidad de cruzar las puertas de una galería o un museo.En esta ocasión, el proyecto ha recuperado una pieza del artista Joaquín Castaño, titulada, creada entre el 20 y el 22 de enero de 1983. Se trata de una obra ejecutada sobre madera con gesso, empleando acuarela, pastel, grafito y lápiz de color, en la que el autor exploró las posibilidades expresivas del cuerpo humano a través de un lenguaje cercano al del cómic y bajo la influencia de las ideas de Maz Doerner.La elección de esta pieza no es casual: representa un momento clave en la trayectoria del artista, nacido en Badajoz pero residente en Córdoba, cuando comenzaba a experimentar con nuevas formas visuales junto al también creador Juanjo Caro, con quien fundó el Grupo X.Aquel periodo de los años ochenta, lleno de efervescencia creativa y rupturas estéticas, marcó el inicio de un camino que llevaría a Castaño a participar en exposiciones individuales y colectivas, algunas de ellas especialmente recordadas en Montilla.Ya en el siglo XXI, el artista decidió centrarse en la creación digital, componiendo imágenes a partir de fotografías recogidas en distintas páginas web. Ese trabajo más reciente se difundió durante varios años en el portal, un espacio virtual donde el autor continuó explorando los límites entre la fotografía y la pintura.La presencia deen el escaparate de NUDE no solo devuelve a la mirada pública una obra cargada de historia, sino que también activa la memoria de una época en la que el arte contemporáneo encontró en la ciudad un terreno fértil.Como testimonio de aquel ambiente creativo, se conserva una fotografía tomada en febrero de 1999, tras la inauguración de la exposiciónen la Galería José Pedraza, donde participaron Joaquín Castaño, Juanjo Caro, García Parody y Jacinto Lara.La imagen, capturada en la antigua bodega de Casa Palop, reúne a figuras destacadas del panorama artístico y cultural andaluz, entre ellas, los artistas montillanos María José Bellido y Pedro Pablo Gallardo; el crítico de arte Ángel Luis Pérez Villén; la pintora londinense Rita Rutkowski, la ceramista japonesa Hisae Yanase o el escultor fernannuñense Juan Zafra Polo, autor de la conocida escultura de, que corona el cruce de Los Cuatro Caminos y que alude al emblema deAquel encuentro, como recuerdan quienes lo vivieron, fue mucho más que una simple exposición: fue una celebración de la creación colectiva, la amistad y el diálogo artístico que caracterizaron una etapa especialmente viva para Montilla.En ese sentido, la muestra actual deno solo recupera una obra, sino también una forma de entender el arte como experiencia compartida y cotidiana. Y es que, al detenerse frente a ese escaparate, el transeúnte no solo mira una pintura: se asoma también a una historia tejida entre artistas, talleres y conversaciones que siguen latiendo, cuatro décadas después, en el corazón de la ciudad, gracias a la inquietud de personas como Pepe Pedraza o el propio Manuel Portero Laguna.