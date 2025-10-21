La Diputación y el Foro de Empresarias lanzan la segunda edición de las mentorías para mujeres rurales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba pusieron en marcha la segunda edición del proyectoLa responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, destacó que esta iniciativa “contó con un gran éxito en su primera edición y fue una apuesta, no sólo por el emprendimiento, sino por la transformación social, por la igualdad real y por el desarrollo sostenible de nuestros pueblos”.La delegada incidió en que “el desempleo sigue siendo uno de los grandes retos de nuestra sociedad y en el ámbito rural esta realidad se intensifica aún más, sobre todo para las mujeres, que enfrentan mayores obstáculos y dificultades”. Por ello, añadió, “desde la Diputación apoyamos con firmeza todas aquellas iniciativas que promuevan el emprendimiento femenino y la consolidación de empresas lideradas por mujeres”.Moreno ahondó en que “el objetivo fue reducir la brecha salarial de género, fijar la población en nuestros pueblos, combatiendo el éxodo rural que, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sigue afectando mayoritariamente a las mujeres”.“Este proyecto puso el foco en el empoderamiento, en que las mujeres se sintieran acompañadas, respaldadas, que supieran que no estaban solas, que existían ayudas, referentes, redes de apoyo, espacios donde compartir experiencias, conocimientos y recursos”, reivindicó la delegada.Moreno hizo hincapié en una novedad que incluyó el programa en esta edición y que consistió en “un retiro de dos días en el que convivieron las mentoras y las emprendedoras mentorizadas para participar en un entrenamiento intensivo con el objetivo de fortalecer lazos y crear redes de apoyo”.Por su parte, la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, Inmaculada Pérez, señaló que “esta edición las mentorías fueron mucho más personalizadas, con lo que, si en la pasada edición tuvimos 40 emprendedoras, en esta ocasión esperamos incrementar el número de mujeres participantes del ámbito rural en 10 municipios de nuestra provincia”.Pérez recalcó que en esta edición “dimos un paso más y se diseñó un test de autodiagnóstico con el que cualquier mujer que tuviera la intención de emprender o que ya tuviera una empresa pudiera expresar sus dudas, de forma que pudiéramos ser más certeras en la detección de sus necesidades”.