El Grupo de Teatro La Cepa regresa al Garnelo con 'El Caso Luján'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Grupo de Teatro La Cepa vuelve al Teatro Garnelo con una propuesta que combina humor y compromiso social. Esta tarde y mañana, a las 19.00 horas, el grupo adscrito a la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco representará, una comedia cargada de situaciones disparatadas que promete hora y media de risas y carcajadas aseguradas para todos los públicos.La función de mañana domingo tendrá, además, un carácter solidario, ya que los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Social Universal (FSU), concretamente a la Casa Joven, un espacio que acompaña a 19 adolescentes en situación de vulnerabilidad y que les ofrece apoyo educativo y emocional para que puedan “salvar las barreras que encuentran en su camino”, fomentando su autonomía y ayudándolos a desarrollar “todo su potencial” mediante la formación en valores como la responsabilidad, la creatividad o la solidaridad.Desde la organización destacan que el público montillano podrá disfrutar de una velada divertida y, al mismo tiempo, contribuir a una causa con profundo sentido humano. En palabras de Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU, “para la Fundación Social Universal es un privilegio contar con la colaboración del Grupo de Teatro La Cepa y de todas las personas, que con su asistencia ese domingo ayudan a generar un entorno de protección, desarrollo y prosperidad para los adolescentes y jóvenes que más lo necesitan”.La FSU, organización surgida en Montilla en 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo, mantiene desde entonces su compromiso con la educación, la justicia social y el desarrollo humano. En esta ocasión, su alianza con el Grupo de Teatro La Cepa refuerza el vínculo entre arte y solidaridad, demostrando que la cultura puede ser también una herramienta transformadora.se presenta así como una cita para disfrutar, reír y compartir valores. Y es que, tal y como reconoce la entidad, esta obra no solo ofrece entretenimiento, sino también la posibilidad de “sentirnos bien con nosotros mismos, de ser un poquito parte de la Casa Joven”, ayudando a que estos menores encuentren “esa guía, ese abrazo, esa mano firme que les ayuda a sacar lo mejor de sí mismos”.