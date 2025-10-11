Treinta jóvenes accederán a formación en hostelería gracias a las becas 'Qurtuba Academy Diputación'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha el programa de becas, un proyecto que permitirá a treinta jóvenes cordobeses acceder a una formación profesional especializada en materias vinculadas al sector de la cocina y la hostelería.Así lo señaló el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por Paco Morales, director de la propuesta, y Marco Antonio Franco, gerente del Campus de Formación Profesional y Empleo de Córdoba, así como por el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, dio a conocer los detalles de esta iniciativa.Una acción, continuó Fuentes, “que es toda una inversión estratégica que nace de una profunda comprensión de la realidad del mercado laboral de nuestra tierra. Y es que los datos son claros y contundentes: nuestro sector hostelero, pilar de identidad y de la prosperidad provincial, da empleo a cerca de 20.000 personas, la cifra más alta registrada e indicador inequívoco del crecimiento de nuestro turismo”.“Sin embargo, las cifras que comparte Hostecor, principal asociación del sector, evidencian la necesidad de 1.700 profesionales formados para cubrir las vacantes en toda la provincia. Sin duda, una brecha estructural que lastra la competitividad de las empresas y que pretendemos atajar con la acción que dimos a conocer hace unos días”, remarcó Fuentes.Para el máximo responsable de la Diputación, “pusimos así, a través de estas becas, en consonancia las necesidades de un sector esencial para el desarrollo de nuestra provincia y el talento que existe en nuestra tierra. En definitiva, con estas becas creamos una gran empresa de FP a todos los niveles, con mucho recorrido y con el objetivo de que los jóvenes cordobeses puedan cumplir sus sueños”.“Y lo hicimos —continuó Fuentes— de la mano de Paco Morales, todo un referente de la gastronomía mundial que lleva a Córdoba y sus productos de la mano. Ahora trabajamos con él para poner en marcha una de las mejores escuelas privadas de Formación Profesional del mundo”.“Desde la Diputación de Córdoba somos conscientes de que los inicios son difíciles, pero vamos a estar ahí con un programa con una clara vocación inclusiva y provincial con la que vamos a conseguir fijar y retener el talento con el que contamos en nuestra provincia. Financiamos el cien por cien de estas 30 becas dirigidas a personas con pocos recursos económicos”, concluyó Fuentes.Por su parte, Paco Morales, chef y director de, hizo referencia a que “una vez conseguida la máxima distinción, las tres Estrellas Michelín, nos sentíamos en la necesidad de devolver a nuestra ciudad nuestra manera de entender la gastronomía”.Morales insistió en que “hablamos de una gran escuela de hostelería en Córdoba, un escaparate en el que ponemos a todo el entramado público-privado vinculado a la gastronomía para que los y las jóvenes puedan soñar con alcanzar sus sueños”. “No debemos olvidar al profesorado, cuyo trabajo y compromiso será esencial para que esto sea posible en el día a día, ya que hablamos de un proyecto de gran complejidad”, concluyó Morales.Finalmente, Marco Antonio Franco, gerente de Campus Córdoba, insistió en la idea de que “hablamos de un campus de experiencias y conocimientos que abrimos a los jóvenes y lo hacemos gracias al compromiso de la Diputación y de estas becas que dimos a conocer hace unos días”. Franco remarcó que “buscamos, desde los fogones y gracias al esfuerzo público y privado, el talento existente en la provincia y que puedan estudiar con estas ayudas, de manera que la capacidad económica no sea un problema”.