El Cristo de Zacatecas y la Virgen del Socorro, embajadores de Montilla en el Vía Crucis Magno

La Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra ultima ya los detalles de un acontecimiento que marcará su historia reciente: la participación en el Magno Vía Crucis Diocesano que se celebrará el próximo sábado 11 de octubre y que reunirá a 34 hermandades de toda la provincia.La hermandad más antigua de la ciudad, cuyas raíces se remontan al siglo XVI, conmemorará así el vigésimo aniversario de su reorganización con una cita que trasciende lo meramente devocional y que, para muchos cofrades, supone un regreso al corazón de la Diócesis.Hace unos días, la corporación montillana presentó en la Parroquia de Santiago Apóstol el cartel y la papeleta de sitio extraordinaria que servirán para anunciar la presencia de sus sagrados titulares en la capital cordobesa, con motivo de este Magno Vía Crucis Diocesano.El cartel, obra digital del reconocido fotógrafo montillano Chema Garrido Mármol, sitúa elbajo los arcos de la Capilla de Villaviciosa de la Mezquita-Catedral, con la silueta de Córdoba emergiendo en segundo plano envuelta en tonalidades verdes, el color distintivo de la cofradía.La segunda, diseñada por el artista montillano Antonio Maya, evoca la estética del siglo XVIII con una orla que enmarca al Cristo de Zacatecas y a la Virgen del Socorro sobre el calvario, acompañados por la Vera Cruz y la cruz de Santiago, símbolos inseparables de la cofradía del Martes Santo.El hermano mayor, Juan Antonio Prieto, detalló los cultos previos que tendrán lugar en el primer templo de la Diócesis. De este modo, este próximo domingo, 5 de octubre, se celebrará la santa misa dominical presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González.Será entonces cuando el Cristo de Zacatecas quede entronizado en su paso en la Mezquita-Catedral, como cada Sábado de Pasión, aunque con un escenario que multiplica el simbolismo y que, por un día, convertirá la catedral cordobesa en epicentro de la devoción montillana.El 11 de octubre, llegada la tarde, la Cofradía de la Vera Cruz abrirá la Puerta de las Palmas a las 19:10 horas, para iniciar su recorrido procesional. El cortejo seguirá por el Patio de los Naranjos, la Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés y Corregidor Luis de la Cerda hasta alcanzar la Plaza del Triunfo.A las 20:10 horas entrará en la carrera oficial y está previsto que se recoja en la Mezquita-Catedral a las 20:43 horas. Todo un viaje simbólico, atravesando la Puerta del Puente, que conecta la fe montillana con el alma cordobesa. A su vez, los sones de la Banda de la Brigada “Guzmán el Bueno” X de Cerro Muriano acompañarán una liturgia que pretende quedar grabada en la memoria de los fieles y devotos y que volverá a mostrar el vínculo especial entre la cofradía y el Regimiento Córdoba 10, nombrado Hermano Mayor Honorario de la corporación.El paso procesional del Cristo de Zacatecas y de la Virgen del Socorro es una auténtica síntesis de historia y patrimonio. El Señor de Santiago es una singular talla de origen colonial realizada en madera de colorín, cañeja de maíz y papel amate, que llegó a Montilla en 1576 como legado del montillano Andrés de Mesa y su esposa tras regresar del Virreinato de Nueva España. Vinculada históricamente a Hernán Cortés y a los años de la conquista de México, la imagen se ha convertido en una pieza excepcional dentro del arte sacro español.A su lado, la Virgen del Socorro recuerda la huella de Gonzalo Fernández de Córdoba,, que difundió esta advocación tras traerla de Nápoles a comienzos del siglo XVI. Juntas, ambas tallas conforman un paso que no solo despierta fe, sino que se transforma en un museo en movimiento.La participación de la Vera Cruz en el Magno Vía Crucis coincide con un aniversario de especial significado: veinte años desde que, en marzo de 2005, un grupo de jóvenes cofrades encabezados por el historiador Antonio Luis Jiménez Barranco impulsara la reorganización de la hermandad, aprobada entonces por la Diócesis de Córdoba.Aquella ilusión renovada permitió que la cofradía, que hunde sus raíces en la primera mitad del siglo XVI, volviera a ocupar un lugar central en la Semana Santa montillana. Hoy, dos décadas después, esa misma fuerza la lleva de nuevo al corazón de la Diócesis.En definitiva, la participación de la Vera Cruz en el Magno Vía Crucis de Córdoba no será solo un acto procesional. Será también un homenaje a la memoria de sus mayores, un testimonio de la fe transmitida de generación en generación y una celebración de la perseverancia de quienes, hace veinte años, devolvieron vida a la cofradía más antigua de Montilla.