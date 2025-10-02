Soncalson llenará de boleros el Auditorio "Sebastián Valero" de Aguilar de la Frontera

El Auditorio "Sebastián Valero" de Aguilar de la Frontera acogerá mañana viernes, 3 de octubre, a partir de las 20.30 de la tarde, el espectáculo, una propuesta musical a cargo del trío montillano Soncalson que promete envolver al público en la nostalgia y la calidez de este género inmortal.El concierto se enmarca dentro del Programa de Participación Social del Mayor, impulsado por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, en colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. De este modo, no se trata solo de una cita musical, sino de una invitación a compartir emociones, recuerdos y melodías que han acompañado a varias generaciones.Las entradas, que se han puesto a disposición del público de manera gratuita, podrán retirarse en la Oficina de Turismo de Aguilar de la Frontera, situada en el número 2 de la Cuesta de Jesús. De esta forma, la organización ha querido garantizar que cualquier persona que desee dejarse llevar por la magia de los boleros tenga la oportunidad de hacerlo.El grupo Soncalson, integrado por Rafael Ramírez Mármol, Antonio Bellido Barranco y Raúl Gómez Gómez, ha demostrado a lo largo de sus actuaciones una complicidad que trasciende el escenario. Su repertorio habitual está compuesto por boleros de todos los tiempos, esas piezas que han narrado historias de amor, desengaño y pasión, y que aún hoy siguen conmoviendo a quienes las escuchan.Pero el encanto del trío no se detiene ahí. Además de sus boleros más reconocidos, los montillanos suelen incluir en sus conciertos un viaje musical por distintos países de América Latina. Así, el público ha disfrutado en más de una ocasión de melodías de Argentina, Perú, México, Venezuela, Colombia o Uruguay, interpretadas con instrumentos tradicionales como el cuatro, el charango, el tiple o el tres cubano.Cada cuerda, cada nota, abre una ventana a los sonidos populares de esas tierras, creando un mosaico cultural en el que la raíz hispana dialoga con el folclore latinoamericano.no será, por tanto, un simple concierto: se perfila como una velada para dejarse llevar por la memoria musical y por esa mezcla de ternura y pasión que el género ha sabido transmitir durante décadas. Aguilar de la Frontera vivirá, así, una noche en la que las emociones se harán canción y en la que la música, como tantas veces, servirá de puente entre generaciones.