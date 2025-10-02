Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Mecánico (Montilla)Se busca mecánico para realizar tareas de reparación y mantenimiento de vehículos, tractores y maquinaria agrícola en Montilla. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de mañana y tarde, y un salario bruto mensual de 1.550 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. La retribución puede variar en función del nivel profesional acreditado. Se requiere un mínimo de 12 meses de experiencia en mecánica de mantenimiento y reparación de automoción, formación de grado medio en Formación Profesional específica y permiso de conducir B. La vacante corresponde a la ocupación de mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción en general. Oferta disponible en este enlace.
Enfermero/-a para residencia de mayores (Córdoba)Se oferta empleo para enfermero o enfermera en una residencia de mayores ubicada en Córdoba. Las funciones incluyen la atención a residentes, realización de curas, administración de medicación y consultas de enfermería, dentro de las labores propias del puesto. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días, a jornada completa y con turnos rotativos de mañana, de 8.00 a 15.00 horas, y de tarde, de 15.00 a 22.00 horas. La retribución asciende a 1.640 euros brutos mensuales. Para optar a la vacante se requiere titulación universitaria en Enfermería, ya sea diplomatura o grado. Oferta disponible en este enlace.
Terapeutas ocupacionales (Benamejí)Se necesita terapeuta ocupacional para trabajar en una residencia de personas mayores en Benamejí. El contrato ofrecido es de interinidad, a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.698 euros y pagas extraordinarias prorrateadas. El horario laboral se distribuye en mañanas de lunes, miércoles, jueves y viernes, y tarde los martes. Las funciones a desempeñar corresponden a las propias de la ocupación, según lo establecido en el convenio colectivo vigente. Para acceder a la vacante es imprescindible contar con titulación universitaria en Terapia Ocupacional, ya sea diplomatura o grado. La oferta contempla una única plaza disponible. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliares de ayuda a domicilio (Córdoba)Atende Servicios Integrados busca auxiliares de ayuda a domicilio para Córdoba capital. Las tareas a realizar incluyen aseos en cama o ducha, higiene personal, uso de grúa, movilizaciones, cambios posturales, cambios de pañal, alimentación, limpieza, así como acompañamiento dentro y fuera del domicilio. Se ofrece contrato de interinidad a jornada parcial de 30 horas semanales, con horario flexible de mañana y tarde, además de fines de semana y festivos. La retribución asciende a 1.200 euros brutos mensuales. Se requiere como mínimo título de graduado escolar o equivalente y se valorará formación en cuidados auxiliares de enfermería o atención sociosanitaria. Oferta disponible en este enlace.
Monitores de ludoteca (Córdoba)Se oferta empleo para monitor o monitora de ludoteca en Córdoba. Este espacio educativo y recreativo tiene como objetivo fomentar el aprendizaje y el desarrollo personal a través del juego libre y dirigido. Entre las funciones destacan la organización de actividades lúdicas, talleres, cuentos y dinámicas adaptadas a diferentes edades, así como la atención individual y grupal a los menores, la supervisión del uso de materiales, el fomento de la convivencia y la creación de un entorno seguro e inclusivo. El contrato es laboral fijo discontinuo, a jornada parcial de dos horas semanales, con horario lunes y miércoles de 16.00 a 17.00 horas y un salario de 80 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Monitor/-a de multideporte (Córdoba)Se ofrece empleo para monitor o monitora de multideporte en Córdoba, dentro de actividades extraescolares dirigidas a fomentar la práctica del ejercicio físico a través del juego y la enseñanza de diferentes disciplinas. Las funciones incluyen planificar sesiones dinámicas, enseñar técnicas deportivas básicas, supervisar la seguridad, garantizar el uso adecuado del material y evaluar el progreso de los participantes. Además, se promueven valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo en un ambiente lúdico que refuerza la autoestima y la socialización de los menores. El contrato es laboral fijo discontinuo, a jornada parcial de dos horas semanales, con horario martes y jueves de 16.00 a 17.00 horas y un salario de 80 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Vendedor/-a de almacén (Lucena)Se necesita vendedor o vendedora de almacén para incorporación en Lucena. El puesto consiste en la venta de productos del hogar como mobiliario, tableros, molduras, puertas y cocinas, así como en la atención al público y la realización de tareas propias de almacén. La empresa ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de mañana y tarde, y una retribución mensual bruta de 1.184 euros. La vacante está orientada a profesionales con capacidad para desempeñar funciones comerciales y de gestión en almacén, garantizando un correcto servicio de atención al cliente y la organización del espacio de trabajo. Oferta disponible en este enlace.
Monitor/-a de ajedrez (Córdoba)Se busca monitor o monitora de actividades extraescolares de ajedrez para trabajar en Córdoba. Entre las funciones principales se encuentran introducir y consolidar las reglas básicas y avanzadas del juego según el nivel del alumnado, fomentar el pensamiento crítico, la memoria y la atención sostenida, así como promover la cooperación, el respeto mutuo y la tolerancia a la frustración. El puesto también incluye la utilización del ajedrez como herramienta transversal para reforzar contenidos de matemáticas, lenguaje, historia y educación cívica. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, a jornada parcial de dos horas semanales, con horario martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas y salario de 101 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Monitores de deportes (Córdoba)Se ofrece empleo para monitor o monitora de deportes en Córdoba, dentro de actividades extraescolares orientadas a fomentar la actividad física y los hábitos saludables entre el alumnado. Las funciones incluyen desarrollar habilidades motoras, coordinación y trabajo en equipo, además de promover valores como el respeto, la cooperación y el fair play. El puesto también busca reforzar la autoestima y la confianza de los participantes, ofreciendo un espacio seguro de diversión y esparcimiento. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, a jornada parcial de ocho horas semanales, con horario de lunes a jueves de 16.00 a 18.00 horas y salario mensual de 356 euros. Oferta disponible en este enlace.
Carretilleros (Lucena)Se requieren carretilleros para trabajar en Lucena, con experiencia mínima de doce meses en el manejo de carretillas elevadoras. Entre las funciones asignadas se encuentran operar estos equipos de manera segura y eficiente, transportar mercancías dentro del almacén, cargar y descargar productos de camiones o contenedores, así como apilar y organizar materiales para optimizar el almacenaje y el acceso. También será necesario inspeccionar y mantener en buen estado las herramientas y equipos utilizados, cumpliendo siempre con las normativas de seguridad y salud laboral. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario partido y salario mensual de 1.500 euros. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
