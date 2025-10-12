Aureliano Sáinz | La guerra es una estafa

El título de este artículo se lo debo a un pequeño libro, recientemente reeditado, que se corresponde con el discurso del general estadounidense Smedley Butler al jubilarse en 1935, cuando sentía, por el ascenso del nazismo, que se volvería a repetir una Segunda Guerra Mundial en suelo europeo.Conviene apuntar que este duro alegato contra la guerra proviene del militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos; no de un antibelicista que no haya conocido en sus propias carnes los desastres que provocan las guerras y que en gran parte podrían evitarse. Butler sostiene que son las grandes empresas de armamentísticas las que hacen un enorme negocio y se enriquecen de manera descomunal con el sufrimiento de los soldados y las víctimas civiles de esos conflictos.Puesto que, tal como indico, se trata de un pequeño libro en el que se recogen de manera íntegra el extenso discurso y varias fotografías de este general, me parece que lo más razonable es seleccionar algunos párrafos tal como aparecen en el libro, y que pondré en cursiva, para que quienes lean este escrito se hagan una idea de lo que este militar expresó.Hay que ser conscientes de que este militar formaba parte del poderoso ejército de Estados Unidos, país que actualmente tiene cientos de bases militares repartidas por todo el mundo, lo que conlleva a que su industria privada de armamentos y elementos bélicos sea la gran beneficiada de las guerras que en las que se involucra o que sostiene.En el libro se nombran y describen las empresas estadounidenses que se beneficiaron de la I Guerra Mundial, que causó entre 15 y 25 millones de fallecidos (alrededor de 10 millones de militares y entre 6 y 13 millones de civiles) en suelo europeo; no precisamente pérdidas en suelo estadounidense.Este apasionado alegato contra de la guerra ha sido leído por varias generaciones, sin haber perdido ni un ápice de razón en lo que expresa este militar. Basta echar una mirada a la guerra que sufre Ucrania y el genocidio del pueblo palestino para entender cómo en medio de las negociaciones se habla de dinero, del mucho dinero que hay que invertir para sostener o defender cada uno de estos conflictos.La lectura superficial del libro nos puede hacer pensar que este general, paradójicamente, sería un antimilitarista. No es así. Toda su vida la dedicó a una idea, bien expresada a lo largo del libro, basada en las siguientes líneas: “Debemos limitar nuestras fuerzas militares a objetivos de defensa del país…”. A lo que habría que añadir: no a engrosar los inmensos beneficios que reportan las guerras a la poderosa industria armamentística.