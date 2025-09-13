Paxera 2025: Montemayor reivindica el legado del vino dulce Pedro Ximénez

Un sábado cargado de actividades

El domingo, cierre con sabor a tradición

El alma del Pedro Ximénez

Montemayor abrió anoche las puertas de, la feria dedicada alque, durante tres días, transforma el municipio encordobés. La cita, impulsada por el, con el respaldo de laa través del, se ha consolidado como una de lasdel calendario provincial y ha vuelto a reunir a bodegas, lagares, empresas agroalimentarias y propuestas gastronómicas en torno alde laEl alcalde de Montemayor,, subrayó en la apertura que"da cada añoy en serdel vino Pedro Ximénez". El regidor recordó la importancia de la pasera de Montemayor, considerada, y reivindicó la singularidad de este patrimonio que convierte a la localidad de la Campiña Sur en "".Durante su intervención, García evocó, además, ladel vino dulce Pedro Ximénez, desde las referencias del siglo XVI a las recetas medievales de vinos dulces como elo el. "Esta historia es la que muestray nos empuja a un futuro que debedel trabajo perseverante y bien hecho", señaló el primer edil, quien también hizo alusión a lapor la que atraviesa el marco Montilla-Moriles como consecuencia de laque asola los viñedos.Tras la inauguración oficial, los primeros visitantes pudieron degustar, recorrer los expositores y adentrarse en el. La recepción institucional dio paso a unbajo el título de, así como a la primera de las catas temáticas, dirigida porjunto ay centrada en el. La música puso el broche a la jornada con la actuación dey unaque prolongó la celebración hasta bien entrada la noche.El programa de, que, continúa hoy sábado con una. La mañana arranca con lasen el, a las que se suma una visita guiada al. Una propuesta singular será la, dirigida por, que busca acercar a los más pequeños aldel Pedro Ximénez de maneraEl mediodía estará marcado por las, pero también por talleres creativos como laa cargo de. Otra de las citas destacadas será ladiseñada especialmente para la, bajo la dirección de, junto con otra sesión organizada por la. La mañana se cerrará congracias a la actuación de, pensada para el público familiar.La tarde traerá consigo un. Los asistentes podrán estampar su propio recuerdo en ely los niños tendrán su momento protagonista con el, guiado por Ana Belén Tamarit. A la creatividad manual se sumará unpara aprender aMás tarde llegarádel programa: “”, dirigida por Isabel Calvache, que permitirá descubrir las claves de la variedad desde la propia viña hasta la copa. La tarde se completará con una cargo de, que mostrará cómo el Pedro Ximénez puede ser también la. El broche final lo pondrá la música con el concierto de, un tributo al mítico dúoque promete llenar de ritmo la noche montemayorense.Mañana domingo, 14 de septiembre, será ladey estará marcada por la. La programación se abrirá con un tradicionalque dará paso al, en el que se pondrá en valor la cocina local, y a unA mediodía, Isabel Calvache volverá a dirigir una cata bajo el título “”, donde los participantes podrána través de diferentes maridajes. Los más pequeños contarán con una cargo de, pensado paray el vínculo con el mundo del vino de manera divertida.La música volverá a sonar con fuerza gracias alde, que presentará un. El acto de clausura está previsto para las 17:00 de la tarde, poniendo fin a tres días deEl vino dulce Pedro Ximénez,, es fruto de un proceso que comienza con ladurante más de una semana, en un trabajo exigente y delicado que requiere calor y ausencia de humedad. Cada racimo, extendido sobre los capachos de esparto,y un legado queMontemayor reivindica conese, eseque forma parte de la vida de la Campiña cordobesa. Y durante este fin de semana, lo comparte con quienes se acercan a descubrirlo, en una feria que es, a la vez,