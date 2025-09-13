Finalizan las obras en la vía pecuaria de La Zarza tras una inversión de 295.000 euros



El Ayuntamiento de Montilla presentó ayer, junto con la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, la finalización de las obras de mejora de un tramo de la vía pecuaria de La Zarza, una intervención largamente demandada por agricultores y vecinos del municipio.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la importancia de esta actuación que ha permitido rehabilitar una infraestructura rural que, además de ser vital para la actividad agrícola, también constituye un espacio de uso recreativo muy apreciado por la ciudadanía.El regidor montillano subrayó la relevancia de la colaboración institucional en el desarrollo de este proyecto y agradeció al delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Rafael Martínez, "su cercanía y el trabajo conjunto que desarrollamos para atender las demandas de nuestro municipio"."Estas actuaciones nos permiten avanzar en sostenibilidad y en la mejora de nuestras infraestructuras rurales”, afirmó Rafael Llamas, quien quiso poner el acento en la "visión compartida" entre el Ayuntamiento de Montilla y la Junta de Andalucía a la hora de rehabilitar esta vía pecuaria.Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente explicó que esta intervención forma parte de un plan más amplio que, durante doce meses, ha permitido actuar en 34 vías pecuarias de 25 municipios de la provincia. La inversión total, cercana a 295.000 euros, ha sido financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y ejecutada por la empresa pública Tragsa, lo que ha supuesto la generación de más de 300 jornales de empleo local.Los trabajos en la Vereda de La Zarza han incluido la reparación del firme en más de dos kilómetros del trazado, la limpieza y desbroce de cunetas, la construcción de diez badenes de hormigón tintado e integrado paisajísticamente, así como la colocación de escolleras para mejorar la estabilidad frente a las lluvias y el tránsito de vehículos agrícolas. "Se trata de actuaciones que no solo refuerzan la seguridad, sino que también aportan una mayor durabilidad a la infraestructura", explicó Rafael Martínez.De igual modo, Rafael Llamas señaló que "estas mejoras no solo benefician la actividad agraria, sino que también abren nuevas oportunidades de uso ciudadano en un entorno privilegiado que forma parte del patrimonio natural de Montilla" y que, en la primavera de 2018,en cuatro puntos diferentes de su trazado, en gran parte debidos al desbordamiento del Arroyo de La Zarza que, en un tramo concreto, hizo incluso desaparecer unos 1.000 metros de vía.El Ayuntamiento ha confirmado que continuará colaborando con la Junta de Andalucía para priorizar futuras intervenciones en otras vías pecuarias y cordeles del término municipal, con el propósito de garantizar la conservación de estas infraestructuras rurales que resultan esenciales para el trabajo de los agricultores, el disfrute de los vecinos y la protección del medio ambiente. No en vano, el proyecto ha incorporado criterios de sostenibilidad y se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PDS) de la Agenda 2030.