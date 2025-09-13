La Virgen de Belén recorre hoy las calles de Montilla en su procesión de alabanzas

La historia de una devoción que perdura

La Hermandad de la Virgen de Belén celebrará esta tarde la Gloriosa Procesión de Alabanzas que trasladará a la venerada imagen, Patrona de los Campos Montillanos, desde su ermita enclavada junto al Cementerio Municipal de San Francisco Solano hasta la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, en uno de los momentos más esperados del calendario religioso de la localidad.El cortejo arrancará al término de la santa misa, alrededor de las 20.15 de la tarde, y recorrerá un itinerario lleno de símbolos y recuerdos: Llano de Belén, Camino de Belén, Julio César, Santa Brígida, Felipe IV, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Juan de Ávila, Plaza de la Rosa y Corredera, para concluir en la Basílica donde se custodian los restos del Doctor de la Iglesia universal.No será un trayecto cualquiera, sino un camino de fe y emoción en el que los vecinos del barrio y de la calle Santa Brígida han preparado una acogida especial. Allí la Virgen será recibida con júbilo y fervor, arropada por el sonido de la Asociación Músico Cultural "Nuestra Señora de la Paz" de Marmolejo (Jaén), que repite su participación tras el entusiasmo generado el pasado año.La procesión marcará el final de la solemne novena, iniciada el pasado 5 de septiembre, en la que se han sucedido el rezo del santo rosario y las celebraciones eucarísticas predicadas por Fernando Suárez Tapiador, Javier González Martínez y Florencio Muñoz García. Durante estos días, el templo se ha llenado de fieles que han querido rendir homenaje a la que se considera, aunque sin reconocimiento oficial, Patrona de los Campos Montillanos.Durante el día de ayer, los devotos montillanos se volcaron en la ofrenda floral con motivo de la festividad del Dulce Nombre de María. Los nardos que se depositaron en las manos de la Virgen han servido para exornar su trono en la procesión, una tradición que mantiene viva la Hermandad de Belén.Mañana domingo, a las 20:00 de la tarde, tendrá lugar la solemne función principal de regla en la Basílica de San Juan de Ávila. Tras ello, del 15 al 20 de septiembre, la Virgen de Belén permanecerá expuesta en el templo de la calle Corredera durante la celebración del Septenario de Gloria, permitiendo a los fieles acercarse y venerarla en un ambiente de recogimiento.El cierre de los cultos llegará el domingo 21 de septiembre, cuando la imagen retorne a su Ermita en Rosario de la Aurora, a partir de las 7:00 de la mañana. Después de la misa en el Llano de Belén, los devotos compartirán el tradicional desayuno de tortas y chocolate ofrecido por la Hermandad.La Virgen de Belén no es solo una talla; es un símbolo de identidad para generaciones de montillanos. Se trata de una imagen posrenacentista con ecos góticos, tallada en madera en el último tercio del siglo XVI. Originalmente concebida como figura sedente, fue modificada con el tiempo hasta adoptar la posición erguida actual, con antebrazos postizos para facilitar su vestimenta. La cabeza conserva aún un giro que recuerda su forma primitiva.Su autoría es desconocida, pero la historia de la imagen ha estado marcada por varias restauraciones. Entre ellas, la realizada por José Luis Varo a mediados del siglo XX y la llevada a cabo por Miguel Arjona Navarro en 1992. Algunas fuentes sostienen que la talla sustituyó a una pintura anterior que hoy se conserva en la sede de Cáritas Parroquial.Aunque nunca se le ha otorgado el título de manera oficial, el pueblo la reconoce como Patrona de los Campos Montillanos. Esta designación, impulsada por sacerdotes locales en el siglo XX, ha calado profundamente y sigue viva en la fe popular. Esta tarde, con la procesión, no solo se recorrerán las calles de Montilla: también se revivirá una historia de siglos, tejida por los fieles de la localidad.