Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/09/2025
Barrenderos (Lucena)Se ofertan 14 puestos de trabajo de barrendero y barrendera con discapacidad para el municipio de Lucena. Las funciones consisten en limpieza viaria, barrido manual de calles y acerados, así como vaciado de papeleras. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días, prorrogable, en jornada completa de 38 horas semanales. El horario será de mañana, de 7:00 a 13:30 horas, de lunes a sábado, con un domingo de trabajo cada cuatro y dos fines de semana completos de descanso cada seis semanas. El salario es de 1.184 euros mensuales. Se valora experiencia previa y permiso de conducir. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
Mozos de almacén (Córdoba)Se ofertan dos puestos de trabajo de peón o mozo de almacén en Córdoba. Las funciones incluyen tareas propias de almacén, así como carga y descarga de camiones. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días, en jornada completa y con un salario de 1.650 euros mensuales. El horario será de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas. Para acceder al puesto se requiere, como mínimo, la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. También es necesario disponer de vehículo para el desplazamiento. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
Psicólogo/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de psicólogo o psicóloga en Priego de Córdoba, con funciones propias del área de atención a personas mayores. La contratación será laboral indefinida, en jornada completa, con un salario de 1.791 euros mensuales. El horario se desarrollará de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, además de una tarde semanal. Para acceder al puesto es obligatorio contar con el grado o licenciatura en Psicología y disponer del máster universitario en Psicología General Sanitaria. La persona seleccionada se incorporará al equipo de trabajo para desarrollar tareas vinculadas al cuidado y atención psicológica de personas mayores. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
Electricistas (Córdoba)Se ofertan dos puestos de trabajo de electricista en Córdoba, cuyas funciones principales serán la realización de instalaciones eléctricas y la colocación de cargadores para vehículos, entre otras tareas propias del oficio. La contratación será laboral indefinida, a jornada completa, con un horario de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. El salario establecido asciende a 1.400 euros mensuales, con las pagas extraordinarias prorrateadas. La oferta está dirigida a profesionales del mantenimiento y reparación en general dentro del ámbito de la electricidad, que se incorporarán de manera estable a la plantilla de la empresa contratante. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera en Córdoba para la preparación de alimentos y menús adaptados a las necesidades y dietas de la persona usuaria, incluyendo dieta triturada. Entre las funciones se encuentran también la realización de la compra de productos, el mantenimiento de la higiene en la cocina, cámaras, almacenes y utensilios, así como la colaboración en la organización y el orden del hogar. El contrato será laboral temporal con una duración estimada de 182 días, a jornada completa y con un horario de 10:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. El salario mensual es de 1.300 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
Técnicos en Diseño Industrial (Puente Genil)Se ofertan dos puestos de técnico en Diseño Industrial en Puente Genil. Las funciones incluyen el diseño de maquinaria y estructuras, el modelizado de chapa en Solid Edge, la implantación de maquinaria y equipos, así como la producción de planos tanto para taller como para montaje. Se ofrece contrato laboral indefinido, en jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00 horas y un salario mensual de 1.690 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. Para optar al puesto se requiere titulación como ingeniero técnico en diseño industrial y al menos diez meses de experiencia en mecánica industrial. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
Mecánicos soldadores (Puente Genil)Se ofertan tres puestos de mecánico soldador o mecánica soldadora en Puente Genil. Las funciones incluyen labores de soldadura con semiautomática de hilo en chapa y perfil laminado, soldadura de perfiles para estructuras y tubos, así como el manejo de máquinas y herramientas como taladro, radial o sierra de corte. La contratación será laboral indefinida, a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00 horas. El salario mensual asciende a 1.690 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. Para optar al puesto se requiere un mínimo de diez meses de experiencia en soldadura de estructuras metálicas ligeras. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
Técnicos para 'Orienta' (Córdoba)Se ofertan dos puestos de técnico o técnica de grado medio del programa Orienta en Córdoba. Las funciones incluyen la atención y asesoramiento individualizado a personas con trastorno mental grave, el diseño de itinerarios personalizados de inserción laboral, la gestión de la formación para el empleo y la intermediación con empresas para fomentar contrataciones. También se realizará acompañamiento y seguimiento durante todo el proceso de inserción, dinamización de espacios y recursos, gestión administrativa y coordinación con otros profesionales y entidades. El contrato será laboral temporal de un año, a jornada completa, con horario de mañana y una tarde semanal. El salario es de 1.800 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/09/2025
Administrativo/-a de seguros (Córdoba)Se oferta un puesto de empleado o empleada administrativa de seguros en Córdoba capital. El contrato será laboral indefinido, con incorporación inmediata. Durante los seis primeros meses, orientados a la formación y el aprendizaje, la jornada será de cinco horas diarias y el salario ascenderá a 864 euros mensuales. Finalizado este período, se pasará a jornada completa y el salario se ajustará al convenio, con una referencia de 1.382 euros mensuales brutos. Se requiere, como nivel formativo mínimo, un título de Formación Profesional de Grado Superior. Será valorable contar con doce meses de experiencia en el sector de seguros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/09/2025
Delegado/-a comercial (Córdoba)Se oferta un puesto de delegado o delegada comercial en Córdoba para la empresa Dicosmeprof. Las funciones incluyen la venta y el asesoramiento de productos y tratamientos en centros de estética y medicina estética, la captación de nuevos clientes y la gestión de relaciones a largo plazo mediante un servicio postventa de calidad. El contrato será laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 10:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. El salario establecido es de 1.700 euros mensuales, con pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere al menos un año de experiencia en ventas y carné de conducir B. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/09/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA