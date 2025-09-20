Ir al contenido principal

E-Distribución anuncia para mañana domingo un corte de suministro eléctrico en Montilla

La empresa E-Distribución, adscrita al grupo Endesa y que se encarga de la transformación, transporte y suministro de energía eléctrica a los usuarios de una determinada zona geográfica, ha anunciado para mañana domingo, 21 de septiembre, un corte de suministro eléctrico que afectará a varias calles de Montilla.


Según el escueto comunicado facilitado por la compañía, "con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red", la compañía interrumpirá el suministro eléctrico entre las 7.30 de la mañana y las 15.30 de la tarde en la Avenida de Boucau, Avenida de Andalucía, calle Vendimia, calle Pepe Cobos y Plaza de Lepanto, junto al Centro de Educación Permanente (CEPER) "Antonio Gala".

Como en ocasiones anteriores, E-Distribución no especifica en su anuncio, que puede consultarse en este enlace, si el corte de luz se aplicará a lo largo de todo el trazado de la Avenida de Andalucía o, por el contrario, solamente se llevará a cabo en un tramo concreto de esta vía.

La distribución de electricidad en España se presta por distintas empresas, según el ámbito geográfico donde actúen. E-distribución suministra electricidad en 24 provincias españolas de ocho Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla y León y Galicia, además de la Ciudad Autónoma de Ceuta. De este modo, la compañía presta servicio a una población superior a los 21 millones de habitantes.

En total, la firma distribuye energía eléctrica a lo largo de más de 317.829 kilómetros de red y a más de 12,5 millones de clientes. Por sus redes pasan anualmente 131.813 gigavatios-hora (GWh), lo que representa más del 44 por ciento de la demanda total que se registra en España en la actualidad.


NOTA: Esta información se basa en este anuncio publicado recientemente por E-Distribución. En ese sentido, Montilla Digital no se responsabiliza de los cambios que pueda adoptar unilateralmente la empresa eléctrica sin previo aviso y que alteren, en todo o en parte, la información facilitada en esta noticia. Si desea obtener más información, puede consultar este enlace o llamar al teléfono 900 850 840.


REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO (ARCHIVO)

