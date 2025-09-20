Arranca el curso escolar en Montilla con mejoras en colegios y un nuevo comedor



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla ha iniciado el curso escolar 2025/2026 con total normalidad en sus nueve centros educativos de Infantil, Primaria y Educación Especial, en los que cerca de 1.535 alumnos y alumnas han regresado a las aulas tras las vacaciones de verano.Con motivo de este inicio del curso, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, visitó ayer el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila, acompañado por el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, y la directora del centro, Paqui López.La visita permitió conocer el nuevo comedor escolar, una de las principales novedades de este curso, que se ha habilitado gracias a una inversión de 47.538,85 euros. La actuación, que ha contado con un plazo de ejecución de dos meses, ha recuperado un espacio de 188,83 metros cuadrados que funcionará como comedor con capacidad para setenta comensales.De este modo, el nuevo servicio se articulará en torno a un salón de 105 metros cuadrados útiles y cocina equipada, además de dependencias auxiliares —aseo con ducha, cuarto de limpieza, vestuario y cuarto de residuos—, comunicadas por un distribuidor y con acceso independiente desde el patio trasero y la cocina.Durante la visita a las instalaciones, el alcalde comentó que la obra responde a “un compromiso asumido con la comunidad educativa del CEIP Beato Juan de Ávila, que hoy se convierte en el último centro de Montilla en disponer de comedor escolar, garantizando así la igualdad de oportunidades y facilitando la conciliación familiar”.Además, Rafael Llamas subrayó ayer la importancia de la cooperación entre el Ayuntamiento de Montilla, los equipos directivos y las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) como “pieza clave para mantener y mejorar unas infraestructuras que son el corazón y el alma de cada barrio”.Por su parte, la directora del centro, Paqui López, manifestó su satisfacción al señalar que “los niños y niñas del Beato Juan de Ávila estarán ya en igualdad de condiciones respecto al resto de escolares de Montilla” y añadió que, tras la instalación del mobiliario y la organización con las familias, el nuevo servicio de comedor escolar podría comenzar a funcionar a principios de octubre.El estreno del comedor se ha acompañado de una batería de mejoras ejecutadas durante el verano en todos los centros educativos de Montilla. Entre ellas, destacan la reparación de la red de saneamiento y el vallado en el CEIP San Francisco Solano; los arreglos en cubiertas y pavimentos en el CEIP Vicente Aleixandre, así como los trabajos de pintura y mantenimiento en los CEIP San José, Beato Juan de Ávila y Gran Capitán. Asimismo, se han realizado labores de fontanería, carpintería y accesibilidad en el resto de centros educativos y en el Centro de Educación Permanente (CEPER) "Antonio Gala".El alcalde de Montilla señaló que estas actuaciones “atienden las demandas de las direcciones y de las AMPA, y permiten que los centros estén en condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad educativa”. Con estas palabras, Rafael Llamas cerró un balance positivo de un inicio de curso que no solo ha transcurrido con normalidad, sino que también ha venido acompañado de nuevas infraestructuras y servicios para la comunidad escolar de Montilla.