La Unión acompañará esta tarde al Padre de Familias en su recorrido por Montilla

La Agrupación Musical La Unión y la Hermandad Franciscana de Nuestro Padre de Familias formalizaron hace unos días un acuerdo que selló, un año más, la vinculación entre ambas entidades en torno a la procesión del crucificado que, según la tradición, presidió el Concilio de Trento y que recorrerá esta tarde las calles de Montilla.La noticia de la renovación no ha sorprendido a los devotos ni a quienes han seguido de cerca la vida de la hermandad. Y es que en 2022, la formación montillana acompañó por primera vez al Padre de Familias, un hecho que marcó un antes y un después en el cortejo que sale desde el Monasterio de Santa Clara.Así lo reconoció hace ahora dos años el hermano mayor, José Antonio Trapero, durante su intervención ende, cuando destacó el acierto que supuso contar con La Unión y la buena acogida del cambio de recorrido. Una satisfacción generalizada que ha impulsado a ambas instituciones a prolongar un entendimiento que mantiene intacta la esencia de la salida procesional.La versatilidad de La Unión ha sido clave. Su capacidad para adaptarse al carácter de cada titular le permite ofrecer un repertorio solemne, de corte clásico, que encaja a la perfección con la sobriedad de un crucificado de tamaño académico como el Padre de Familias, cuya salida siempre despierta una emoción especial entre los montillanos.La procesión de esta tarde constituye, en realidad, el punto culminante de un ciclo que comenzó hace dos semanas. El pasado domingo 7 de septiembre, el Monasterio de Santa Clara abrió sus puertas para acoger el, una talla del siglo XVI que las hermanas clarisas custodian con celo.Desde aquel día, el crucificado presidió la misa y permaneció expuesto en la novena celebrada entre el pasado día 12 y la jornada de hoy, en plena conmemoración del Año Jubilar por el quinto centenario de la presencia de la comunidad clarisa en Montilla.La jornada de traslado estuvo cargada de simbolismo. La imagen salió de la clausura a primera hora de la mañana y, apenas una hora después, comenzó su recorrido hacia la iglesia, donde tuvo lugar la eucaristía en su honor. Fue un acto que unió historia y devoción, recordando la trayectoria de una imagen que, a lo largo de los siglos, ha sido referencia espiritual para la ciudad.No en vano, el fervor hacia el Padre de Familias se ha mantenido vivo desde la fundación de su hermandad en 1812, cristalizando en un patrimonio devocional que ha pasado de generación en generación. Entre los fieles que más han contribuido a realzar su culto figuran personalidades históricas como Mariana Fernández de Córdoba, sexta marquesa de Priego, quien donó la corona de espinas que porta.Entre los devotos también destaca Pedro de Aragón, esposo de Ana Fernández de Córdoba Figueroa, que ofreció los tres clavos de la cruz. También fray Payo Afán de Ribera, hermano de sor Ana de la Cruz y obispo de Texaca, entregó la talla a la religiosa, como acredita un documento fechado en 1633.El cronista oficial de Montilla durante cuatro décadas, Enrique Garramiola Prieto, defendió la hipótesis de que la imagen viajó desde Colonia hasta México de la mano de misioneros franciscanos, antes de llegar a Montilla. Una teoría que conecta al crucificado con las rutas de evangelización del Nuevo Mundo y que ha sido retomada por investigadores como Elena Bellido, quien ha recordado que Payo Afán de Ribera fue un fraile de la orden de San Agustín que llegó a ocupar cargos de enorme relevancia: obispo de Guatemala, arzobispo de México y virrey de Nueva España.Así, lo que se vivirá esta tarde en las calles del casco histórico no será solo una procesión, sino la reafirmación de una devoción que se confunde con la memoria de la ciudad. La presencia de La Unión, con su música solemne y adaptada al paso del crucificado, añadirá un matiz sonoro que engrandecerá aún más esta salida procesional.El cortejo partirá a las 21:15 horas desde el Monasterio de Santa Clara y continuará por las calles Benedicto XIII, Enfermería, Blanco, Aleluya, Alta y Baja, San Luis, San Juan de Dios, Gran Capitán, Llano de Palacio, Arco de Santa Clara y regreso al Monasterio de Santa Clara.