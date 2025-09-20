Cándido Méndez y Manuel Pezzi elogian la figura de Pablo Iglesias Posse

La Agrupación Socialista de Montilla abrió ayer por la tarde en la Casa del Pueblo la, fundador del PSOE. La muestra, cedida por la Fundación Pablo Iglesias, se enmarca en el centenario de su fallecimiento y se plantea como un homenaje a su figura y a la huella que dejó en la historia del movimiento obrero.El secretario general del PSOE de Montilla, Rafael Llamas, destacó que la iniciativa “pretende rendir homenaje al fundador del socialismo español y acercar a la ciudadanía a su vida y legado”. La histórica sede socialista de la calle Escuelas acogió un acto en el que no solo se mostraron documentos y recuerdos, sino que, como señaló Llamas, “busca evocar el espíritu de un hombre que dedicó toda su vida a la defensa de la justicia social, la igualdad y los derechos de los trabajadores”.Tras el recorrido por la exposición, la jornada continuó con una conferencia-coloquio bajo el título, que contó con la participación de dos figuras de gran peso en la política y el sindicalismo: Manuel Pezzi, presidente del PSOE de Andalucía entre 2019 y 2025, y Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) durante más de dos décadas, entre 1994 y 2016.El recorrido por la vida de Iglesias Posse permitió al público conocer mejor las raíces de su compromiso social. Nacido en Ferrol en 1850, sufrió una infancia de privaciones tras la muerte de su padre. En Madrid vivió en condiciones de pobreza junto a su madre y su hermano, fue internado en el Real Hospicio General de Pobres y aprendió el oficio de tipógrafo. De esas experiencias extrajo una sensibilidad especial hacia las injusticias, que marcaría su militancia política.Con apenas 29 años fundó el PSOE en la taberna Casa Labra de Madrid, junto a la céntrica Puerta del Sol, y en 1886 impulsó la creación del periódico. Dos años después, en 1888, dio forma a la Unión General de Trabajadores. Sus luchas estuvieron centradas en derechos fundamentales, como la jornada laboral de ocho horas o la abolición del trabajo infantil.En 1910, Pablo Iglesias se convirtió en el primer diputado socialista en el Congreso, un hecho que supuso la entrada de la clase trabajadora en la vida parlamentaria española. “El recuerdo de su austeridad personal, de su cercanía con la pobreza que él mismo había sufrido, y de su compromiso férreo con los trabajadores sigue vivo”, afirmó Rafael Llamas, quien recordó que su funeral, celebrado en Madrid en 1925, congregó a más de 150.000 personas, una muestra de la enorme huella que dejó en la historia del país.La conferencia celebrada en Montilla contó además con las reflexiones de Manuel Pezzi, profesor universitario y dirigente socialista con una dilatada trayectoria en el ámbito político andaluz, y de Cándido Méndez, quien además de dirigir la UGT fue presidente de la Confederación Europea de Sindicatos entre 2003 y 2007. Ambos analizaron los retos del socialismo en un mundo globalizado, atravesado por la digitalización del trabajo y por nuevas desigualdades.De este modo, la Casa del Pueblo de Montilla, sede de la Agrupación Socialista, se convirtió ayer tarde en un espacio de memoria y de reflexión, enlazando la vida de Pablo Iglesias Posse con los desafíos sociales y laborales del presente.