Montilla Digital vuelve a ofrecer suscripciones gratuitas a sus alertas por WhatsApp

Varios meses después de alcanzar el límite de suscriptores, Montilla Digital vuelve a ofrecer hasta este domingo suscripciones gratuitas a su servicio de alertas informativas por WhatsApp, que permite a todas las personas inscritas recibir los contenidos informativos de cada jornada, así como una notificación cada vez que se actualiza con alguna nueva esquela la sección de Necrológicas del periódico.
Tras las limitaciones que implantó Meta para WhatsApp el pasado año –y que, en esencia, afectan al número máximo de usuarios que pueden disfrutar de este servicio de manera gratuita– Montilla Digital puede habilitar las inscripciones a su servicio de alertas solo en periodos de tiempo muy concretos, al haber alcanzando ya el límite máximo de suscriptores.
Como siempre, la información de las personas que se inscriban en este servicio gratuito de WhatsApp se regirá por lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos y únicamente se utilizará para este servicio, del que podrán darse de baja en cualquier momento. Para ello, únicamente deberán comunicarlo por WhatsApp al mismo número del diario digital.
Por último, Montilla Digital mantiene el número 681 053 639 para que, a través de WhatsApp, cualquier persona o colectivo pueda comunicar o compartir acontecimientos relevantes que sucedan en la localidad, mediante el envío de textos, imágenes, audios y/o vídeos. "Aunque la línea no está habilitada para recibir llamadas, pensamos que se trata de un buen canal para recibir material de usuarios de WhatsApp que, de forma voluntaria, desean informar de cualquier acontecimiento de relevancia e interés para la ciudadanía", ha explicado el editor de Andalucía Digital, Juan Pablo Bellido.
1) Guarda en tu teléfono el número de Montilla Digital (681 053 639).
2) Envía a Montilla Digital un mensaje por WhatsApp con tu nombre y dos apellidos.
Los responsables del periódico recuerdan que las personas que ya reciben las alertas informativas de Montilla Digital a través de WhatsApp no necesitan volver a enviar sus datos personales para seguir disfrutando del servicio de manera gratuita.
¿Cómo darse de alta en el servicio gratuito?
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
