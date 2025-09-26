Montilla apuesta por la formación en tonelería con un curso de 220 horas teóricas y prácticas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Delegación de Desarrollo Local y en colaboración con la Diputación de Córdoba, ha puesto en marcha esta semana un curso de formación en tonelería de 220 horas de duración, que combina sesiones teóricas y prácticas en empresas del sector.La iniciativa nace como respuesta a la necesidad detectada por las propias tonelerías locales, que desde hace tiempo vienen reclamando mano de obra cualificada para garantizar el relevo generacional de un oficio tradicional en auge y con un peso fundamental en la economía montillana.En esta primera edición participan quince alumnos y alumnas que, a lo largo de las próximas semanas, se adentrarán en los conceptos básicos de la tonelería y en la práctica directa del oficio, con el objetivo de facilitar su futura incorporación laboral.Durante la presentación, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó la importancia de este proyecto para la ciudad. “Este curso es fruto de la detección de una demanda real, trasladada por las tonelerías de Montilla, que necesitaban incorporar nuevo personal con formación básica que facilitara su adaptación al puesto de trabajo”, afirmó.En esa misma línea, el edil montillano subrayó que “desde el Ayuntamiento hemos facilitado los recursos necesarios, en coordinación con Diputación, para dar una solución eficaz a una necesidad empresarial, con la expectativa de que parte del alumnado pueda incorporarse próximamente al mercado laboral en un sector con tanta importancia como la tonelería”.Valeriano Rosales incidió también en que el valor de esta acción formativa radica en su origen y en la participación directa de las empresas locales. “La clave de este proyecto es que nace de la propia demanda de las empresas y que son los propios empresarios quienes participan en la formación, asegurando que los contenidos responden a las competencias que realmente se necesitan en el día a día de la tonelería”, señaló.El curso cuenta con un plantel docente encabezado por Rafael Cabello, gerente de la empresa tonelera Casknolia y reconocido a nivel internacional como el Mejor Tonelero del Mundo, tras alzarse en 2024 con el títuloDurante su intervención, Cabello explicó que la formación “se estructura en una parte teórica, de dos semanas, y otra práctica en la tonelería, donde los alumnos podrán aprender historia del oficio, conceptos básicos de la madera y técnicas de trabajo”.Además, el empresario montillano —que a finales de 2022— detalló que el alumnado se ha dividido en tres grupos “para rotar por diferentes áreas de trabajo”, y matizó que “aunque la tonelería requiere años de experiencia para dominarla, este curso les proporciona una base sólida para incorporarse a cualquier empresa con conocimientos previos y capacidad de adaptación inmediata”.Rafael Cabello, cuya firma Casknolia ha sido reconocida como la, incidió en el impacto positivo que puede tener esta iniciativa para el conjunto del sector, ya que “resulta muy complicado encontrar trabajadores con nociones previas de tonelería, y hasta ahora las empresas tenían que asumir toda la carga de enseñar desde cero”.El ejemplo de Casknolia ilustra el potencial de la tonelería montillana en los mercados internacionales. La empresa, pionera en aplicar el concepto de “Barril de Autor” y en ofrecer barricas personalizadas a destiladores de todo el mundo, ha revolucionado un oficio tradicional gracias a la innovación, la trazabilidad y la apuesta por la sostenibilidad. Su proyección global ha permitido situar a Montilla y a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles en el mapa del whisky internacional, generando empleo, inversión y oportunidades en la comarca.Con este curso, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con la creación de empleo, la formación profesional y la preservación de oficios que forman parte de la identidad local. Una apuesta decidida por impulsar el presente y futuro de un sector que, a pesar de sus raíces centenarias, continúa demostrando que puede reinventarse y conquistar nuevos horizontes.