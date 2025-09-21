La procesión del Padre de Familias reúne a decenas de fieles en Montilla

El Monasterio de Santa Clara abrió anoche sus puertas y ofreció a la ciudad una de esas estampas que quedan grabadas en la memoria colectiva. La salida procesional de Nuestro Padre Jesús de Familias, una talla del siglo XVI cargada de historia y devoción, recorrió las calles de Montilla arropada por decenas de fieles y el acompañamiento de la Agrupación Musical "La Unión".La cita no fue una procesión más. La imagen, que permaneció durante siglos bajo el silencio y la clausura del convento, solo abandona el recogimiento del monasterio durante la celebración de la novena en su honor, que. Así, la procesión permitió contemplar de cerca a este crucificado que, según se recoge en un documento de 1633, fray Payo Afán de Ribera regaló a su hermana, sor Ana de la Cruz.El cortejo inició su camino desde el convento y se adentró en el corazón del casco urbano por las calles Benedicto XIII, Enfermería, Blanco, Aleluya, Alta y Baja, San Luis, San Juan de Dios, Gran Capitán, Llano de Palacio y Arco de Santa Clara, hasta regresar al cenobio, considerado el más grande de Andalucía de los dedicados a clausura.En cada esquina, la emoción se palpaba. Muchos vecinos aguardaron pacientes para ver de cerca a esta talla que, según apuntó el recordado, cronista oficial de Montilla desde 1973 hasta 2013, habría sido llevada desde Colonia a México por misioneros franciscanos, y de allí enviada a Montilla.La imagen, de autor anónimo, es una obra en pasta de madera policromada que sorprende por su realismo pese a su tamaño reducido. “Cristo se halla sujeto a la cruz por tres clavos, revelando una admirable perfección anatómica, que es realzada por una acertada policromía”, señala Elena Bellido, doctora en Historia por la Universidad de Córdoba y directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque.La especialista, que es, recuerda también la relevancia de Payo Afán de Ribera, un fraile agustino que llegó a ocupar puestos de enorme prestigio en el Nuevo Mundo: obispo de Guatemala, arzobispo de México y Virrey de Nueva España.Pero más allá de la historia, la procesión evocó la devoción personal de sor Ana de la Cruz, quien situó la imagen junto a su lecho de enferma y relató haber dialogado con ella en varias ocasiones. Fue precisamente la religiosa quien le dio el nombre con el que ha llegado hasta el día de hoy: Padre de Familias.La veneración hacia esta imagen trascendió pronto los muros conventuales y alcanzó a la poderosa Casa de Aguilar. Mariana Fernández de Córdoba, sexta marquesa de Priego, regaló la corona de espinas que todavía luce la talla, elaborada en oro y enriquecida con esmeraldas y rubíes. Pedro de Aragón, virrey de Nápoles y esposo de Ana Fernández de Córdoba Figueroa, donó los tres clavos que sujetan al Señor, fundidos en oro y diamantes.La procesión de anoche también recordó que esta devoción no se ha extinguido con el paso del tiempo. En 1812 se fundó la Hermandad del Padre de Familias, una cofradía que, pese a las vicisitudes, sigue viva y acompaña cada año esta cita cargada de emoción y fe. De este modo, la talla que, en su día, presidió algunas sesiones del Concilio de Trento entre 1545 y 1563 volvió a salir a la calle con el silencio respetuoso de los fieles y el eco solemne de la música de La Unión.Y Montilla volvió a mostrar su respeto hacia una imagen que, entre reliquia histórica y objeto de devoción íntima, conserva intacto su poder de convocatoria. Porque no se trata solo de un crucificado antiguo y de exquisita factura, sino de un símbolo compartido que ha acompañado a generaciones enteras en momentos de fe, dolor y esperanza.